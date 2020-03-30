Чудеса в Италии: 101-летний житель Римини, уцелевший во время «испанки» и Второй мировой, вылечился от коронавируса
Как известно, Италия сейчас переживает очень тяжелые времена, от коронавируса там ежедневно умирает больше тысячи человек. На этом фоне журналисты стараются обращать внимание людей на счастливые случаи выздоровления. Вот этот, и правда, выглядит экстраординарным: 101-летний житель Римини, госпитализированный с COVID-19, был признан выздоровевшим и выписан из больницы.
Имя мужчины журналистам не сообщают - он известен просто как «сеньор П.» Но факт его выздоровления подтвердила заместитель мэра курортного города. Она сказала, что этот случай может подарить всем людям надежду и доказывает, что «даже в 101 год будущее может таить в себе сюрпризы».
Сеньору П. вообще очень везло в жизни. Он родился в 1919 году, когда Италию вообще, и Римини в частности, накрыла эпидемия испанки. В мире она погубила 50 миллионов человек, а на родине сеньора - минимум 600 тысяч, но его не коснулась. На молодость итальянца пришлась Вторая мировая, в ходе которой союзники активно бомбили Римини, в районе этого города развернулось масштабное сражение - но и тут он уцелел. Теперь оказалось, что и коронавирус сеньору нипочем. И это при том, что болезнь очень опасна именно для пожилых: 86 процентов скончавшихся от нее в Италии - люди старше 70 лет.
Вскоре пришло еще одно радостное сообщение: в Генуе была выписана из больницы здоровой 102-летняя женщина. На этот раз имя сообщается: ее зовут Италика Грондона. Она провела в госпитале 20 дней. Ее лечащий врач говорит, что, хотя тесты на болезнь были однозначно позитивными, симптомы не были ярко выраженными, и болезнь протекала сравнительно легко.
«Мы очень мало для нее делали - она выкарабкалась сама!», - признался медик.
Италика Грондона сравнительно легко перенесла опасную болезнь.
Италике даже дали прозвище «Горянка» - в честь бессмертных Коннора и Дункана МакЛаодов, героев фильма и сериала «Горец». Кстати, учитывая ее возраст, получается, что она, как и сеньор П., выжила во время пандемии испанского гриппа. Ее племянник рассказал журналистам, что одной из причин живучести Грондоны могут быть оптимизм, бодрость и образ жизни: в 102 года она обожает музыку, любит танцевать и фанатеет от Фредди Меркьюри.
«Она всегда была очень свободной и независимой женщиной» - добавляет он.
Сотни итальянцев участвуют в общенациональном флешмобе против коронавируса.Итальянцы, оказавшиеся на карантине в собственных домах и квартирах, присоединились к трогательному общенациональному музыкальному флешмобу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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