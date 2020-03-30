Павел Крашенинников: Уже готовы проекты законов для поддержки глав регионов, которые вводят ограничения из-за коронавируса

- Павел Владимирович, насколько те ограничения, что вводятся в Москве и некоторых других регионах России, соотносятся со статьей 55 Конституции, где говорится об ограничении прав и свобод граждан?

- В принципе, регионы немножко впереди идут. Знаете, они лучше чувствуют оперативную обстановку. Она, особенно в мегаполисах, тяжелая, хотя - пока не критичная.

В частности, в Москве. Но мы же не хотим скатиться в пропасть!

Павел Крашенинников, глава Комитета Госдумы по законодательству - о режиме самоизоляции в Москве и не только 00:00 00:00

Поэтому мэр столицы Сергей Собянин предложил некоторые меры по поводу ограничения передвижения.

Ну, понятно, что сейчас это не подкреплено федеральным законом, - вот мы, сегодня (в понедельник, 30 марта. - А.Г.) на совете Думы эту ситуацию и будем рассматривать.

Проекты готовы, я думаю, все будет принято прямо завтра-послезавтра. Уголовная и административная ответственность (в отношении нарушителей режима карантина. - А.Г.) будет установлена. Я думаю, что и Совет Федераций достаточно оперативно эти проекты утвердит.

- А вы как считаете, как гражданин, - эти жесткие меры в Москве и других регионах - все оправданы?

- Ну, ситуация развивается, к сожалению, в плохом направлении и динамика мы видим какая.

- Прошла уже информация, что голосование по поправкам в Конституцию, возможно, будет в конце мая либо в начале июня.

- Я думаю, что никто нам на этот вопрос не ответит в связи с эпидемией. Потому что, мы же не знаем, как будет развиваться ситуация. Поэтому говорить об общероссийском голосовании, как минимум, неправильно, а как максимум, бессмысленно.

Когда закончится карантин, тогда, конечно, референдум проведем. В законе общероссийское голосование предусмотрено, но нам надо, чтобы оно было действительно свободное, в том числе от коронавируса.

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