2020-03-30T13:38:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Митрополит Тихон Шевкунов про коронавирус: Это Третья мировая. Погибнуть могут 40 миллионов человек

Епископ призвал православных молиться дома
Роман ГОЛОВАНОВ
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Митрополит Тихон Шевкунов. Фото: Михаил Терещенко/ТАССМитрополит Тихон Шевкунов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Псковский митрополит Тихон Шевкунов призвал не верить тем, кто говорит — в храме заразиться коронавирусом нельзя. Владыка сравнил эту болезнь с Третьей мировой войной, которая унесет множество жизней.

- Надо бояться того, что Бог ненавидит. А ненавидит он грех. А грех — это и есть то самое легкомыслие, которое может привести каждого из нас к тому, что он станет невольным убийцей. Невольным причинителем зла своему ближнему. Мы себя должны вести себя так, будто каждый является носителем этой болезни. Только это будет ответственным поведением. Хочется броситься в объятия, расцеловать побеседовать. Нельзя.

Война. Многие называют ее уже Третьей мировой. Она совершенно иная, чем была раньше. Называют разное время окончания этой войны. Разные цифры тех, кто ляжет в этих боях с моровым поветрием. Одни говорят — несколько миллионов. Другие — до 40 миллионов из всего человечества. Это больше, чем погибло во Второй мировой войне, - отметил он во время проповеди в это воскресенье.

Также митрополит Тихон благословил верующих молиться дома.

- Я как псковский епископ благословляю всех вас молиться дома. Сейчас пришло это время, - сказал он. - Храмы будут открыты, приходите в дневное время, вы можете спокойно, когда мало народу, помолиться перед иконой, протереть икону специальной салфеткой с дезинфицирующим раствором, приложиться и потом после себя еще протереть. Не надо сейчас помногу собираться, в том числе и в храме.

Напомним, что в это воскресенье Патриарх Кирилл призвал православных воздержаться от посещения храмов и молиться дома.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов

Многих волнует вопрос: «А закроют ли православные храмы из-за распространения коронавируса?» Для верующих разработали специальные меры безопасности, чтобы не подхватить болезнь в церкви: дезинфицировать иконы, не целовать крест, протирать лжицу после причастия спиртом. Их призвал соблюдать Святейший Патриарх Кирилл. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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