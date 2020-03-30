Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 30 марта 2020: Китай победил эпидемию, а США рискуют потерять 200 тысяч американцев

Китай: эпидемия официально побеждена, новые случаи болезни — импортные

К утру понедельника, сообщают китайские власти, в Поднебесной зафиксирован 31 новое заражение, причем 30 из них завезены из-за рубежа. Сообщается о 4 новых смертях, все — в наиболее пострадавшей провинции Хубей.

Количество вылечившихся пациентов превысило 75 000 человек, число погибших составило 3304 человека. Общее число зараженных сейчас составляет около 3 тысяч. Это дало возможность китайским властям заявить о том, что стране в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции. Однако расслабляться рано, считают китайские руководящие товарищи. Возможна вторая волна, спровоцированная приезжими из-за границы.

США: Трамп «отменил» для американцев Пасху, а в Нью-Йорк идет плавучий госпиталь

Количество смертей, связанных с COVID, превысило 2500 по всей стране, причем этот показатель за выходные удвоился. В штате Нью-Йорк число умерших приблизилось к тысяче. Только воскресенье унесло в крупнейшем городе США и его окрестностях 237 жизней. Во многих штатах, включая соседний Нью-Джерси, приехавшие из Нью-Йорка обязаны самоизолироваться на 14 дней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769659" frameborder="0"></iframe> В Центральном парке Нью-Йорка открылся полевой госпиталь скорой помощи.

По неутешительным прогнозам, до конца эпидемии могут погибнуть от 100 до 200 тысяч американцев. Эту пугающую новость сообщил американцам президент Трамп в ходе специального брифинга, на котором он также объявил, что пик эпидемии ожидается через две недели — на Пасху (отмечается западными церквями 12 апреля). Однако, по его словам, нация может добраться до вершины горы и к 1 июня.

Президент США Дональд Трамп во время брифинга.Фото: REUTERS

Рекомендации о социальном дистанцировании остаются в силе до конца апреля. Белый дом также призвал другие крупные агломерации США действовать так, как будто ситуация у них развивается по нью-йоркскому сценарию.

Покинув в субботу базу в Норфолке, Вирджиния, в направлении Нью-Йорка вышел медицинский корабль «Комфорт». Вместе с ним в крупнейшем городе США добавится 1000 больничных коек, 12 операционных и два медицинских генератора кислорода.

Великобритания: на работу в больницы вернули врачей-пенсионеров

По оценкам ученых, уже заражены 2-3 процента населения и темпы эпидемии начинают потихоньку снижаться. На понедельник официально подтвержден диагноз у 19 522 жителей островов, новых случаев —2433. Скончалось 1228 пациентов, из них 209 — в воскресенье.

Национальная служба здоровья в ожидании дальнейшего роста заболевших выделила для борьбы с коронавирусной инфекцией 33 тысяч коек — треть всех больничных мест в Великобритании. На работу возвращены 18 тысяч докторов и медицинских сестер — пенсионеров или работающих не по специальности.

Коронавирус, предпочитающий поражать высшие слои общества, включая премьер-министра на удаленке, ходит вокруг королевской семьи. Помимо принца Чарльза, заболел один из ближайших слуг Елизаветы Второй, ответственный за выгул королевских корги.

Италия: число новых смертей вновь падает

Число выявленных зараженных в Италии приближается к 98 тысячам. В воскресенье зафиксировано 5217 новых случаев. Количество погибших в республике превысило отметку в 10 тысяч, однако число новых смертей снова пошло на спад. Аналогичное снижение темпов наблюдалось в прошлые выходные. По официальной информации, в стране выписано из стационаров более 13 тысяч человек.

Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек.Фото: REUTERS

Испания: жители отправлены сидеть дома за текущую зарплату

На фоне продолжающегося роста числа заболевших (72 248/ плюс 6875 за сутки) и умерших (5690/ плюс 821 за сутки) Испания ужесточает правила карантина и социального дистанцирования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769663" frameborder="0"></iframe> Жители Мадрида, полиция и медицинские работники аплодируют друг другу на фоне борьбы с коронавирусом.

Все работающие, кроме сотрудников критических производств, с понедельника должны оставаться дома, государство пообещало им сохранение текущей зарплаты при условии отработки ими части часов по окончании кризиса. Дополнительного ужесточения мер от Мадрида требуют руководители всех регионов страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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