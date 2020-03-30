Одноклассники запустили сервисы «Госуслуг» внутри соцсети

Социальная сеть Одноклассники совместно с порталом «Госуслуги» запустили приложение внутри соцсети, с помощью которого люди смогут воспользоваться популярными государственными сервисами, не покидая соцсеть. Так, ОК помогут расширить возможность оформлять услуги онлайн для всех пользователей, что особенно актуально в момент распространения коронавируса COVID-19, когда сотни тысяч людей по всей стране находятся на самоизоляции.

Теперь впервые внутри соцсети пользователи ОК со всей России могут зарегистрировать автомобиль, подать заявку на получение материнского капитала или оформить загранпаспорт для будущих поездок.

На первом этапе в приложении доступны шесть услуг: оформление загранпаспорта и международного водительского удостоверения, регистрация автомобиля и получение водительского удостоверения после окончания автошколы, подача документов на получение материнского капитала и возможность выбрать, как им распорядиться (приобрести недвижимость, оплатить обучение ребенка и т.д.).

В будущем планируется охватить все наиболее востребованные сервисы портала «Госуслуги».

Сейчас для доступа к сервисам в приложении нужно авторизоваться через аккаунт Госуслуг, в дальнейшем планируется более тесная связка сервиса с социальной сетью, которая в том числе позволит получать уведомления о ходе получения госуслуг в личных сообщениях в ОК.

Сервисами «Госуслуг» в соцсети можно пользоваться как с компьютера, так и со смартфона, в том числе в мобильных приложениях ОК для iOS и Android.

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники:

— В условиях, когда не все могут оформлять документы офлайн из-за карантина или самоизоляции, мы решили поддержать пользователей и расширить возможности оформления госуслуг в интернете: теперь операции в «Госуслугах» можно будет проделать со своего смартфона прямо в социальной сети – там же, где вы общаетесь с друзьями или находите интересный контент. Уже сейчас миллионы людей в ОК могут переводить деньги близким, пополнять транспортные карты, номера мобильных телефонов и оплачивать штрафы. С помощью «Госуслуг» набор этих сервисов будет существенно расширен.