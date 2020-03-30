2020-03-30T15:30:03+03:00
Экономика

Фонд Росконгресс провел онлайн-форум «Следующие 20 лет»

Эксперты обсудили меры по борьбе с коронавирусом и его влияние на экономику
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28 марта в Москве состоялся форум «Следующие 20 лет». Фото: фонд Росконгресс28 марта в Москве состоялся форум «Следующие 20 лет». Фото: фонд Росконгресс
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28 марта в Москве состоялся форум «Следующие 20 лет», организованный Фондом Росконгресс при поддержке телеканала «Доктор». Мероприятие прошло в режиме онлайн-трансляции. Следить за ней можно было на YouTube-каналах «Росконгресс-ТВ» и «Доктор», а также в социальной сети «Одноклассники».

«Распространение коронавируса и связанные с этим ограничения определили не только повестку, но и сам онлайн-формат мероприятия. Фонд Росконгресс намерен и дальше развивать подобные цифровые проекты, позволяющие людям общаться, обмениваться передовыми практиками и знаниями, соблюдая режим самоизоляции», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Экспертами форума «Следующие 20 лет» стали представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович и главный экономист Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач, которые выступили с лекциями о ситуации с пандемией коронавируса в России и мире, а затем ответили на вопросы зрителей, поступавшие через сайты трансляций. Модерировал форум руководитель Службы экономических новостей канала «Россия 24» Алексей Бобровский.

«Система здравоохранения в Российской Федерации готова к борьбе с коронавирусом, но нужно соблюдать изоляцию и оставаться дома, чтобы случаи заражения не росли», – подчеркнула Мелита Вуйнович. «Эпидемия набирает скорость, это как гонка. Но мы можем ее остановить, соблюдая рекомендации», – добавила она.

Среди основных мер – необходимость соблюдать дистанцию и обрабатывать руки и предметы, с которыми происходит контакт. Подробнее ознакомиться со списком рекомендаций, озвученных Мелитой Вуйнович на форуме, можно в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.

Андрей Клепач сделал в своей лекции акцент на экономических последствиях пандемии. По его мнению, возможны три варианта развития событий. Оптимистичный сценарий предполагает, что мировая экономика продолжит рост, хотя и не столь значительный, как планировалось ранее, в первую очередь за счет экономик Китая и Индии. Второй сценарий – это стагнация на околонулевом уровне. Наконец, возможна глубокая рецессия, когда мировая экономика провалится на 1,5–2%, однако этот сценарий наименее вероятен.

«Определенные меры, которые должны смягчить последствия и для бизнеса, и для людей, Правительство России уже приняло. Это не только социальный пакет, это налоговые льготы для малого и среднего бизнеса и для микропредприятий. Тем не менее по опыту других стран, по кризисному состоянию целого ряда отраслей очевидно, что для экономики нужны дополнительные меры», – резюмировал Андрей Клепач.

Ранее на «Росконгресс-ТВ» уже вышла передача, посвященная влиянию коронавируса на конгрессно-выставочную отрасль. Посмотреть ее можно по ссылке.

Также в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG опубликовано «Руководство по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19». Это первое научное руководство по борьбе с коронавирусом, подготовленное фондом Джека Ма и фондом «Алибаба» при поддержке Первой академической клиники Университетской школы медицины провинции Чжэцзян (Китай). Перевод на русский язык был выполнен Международным информационным агентством «Россия сегодня» при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и научной консультации Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

В скором времени в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG появится специальный раздел, посвященный ситуации с коронавирусной пандемией.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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