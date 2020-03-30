Британский врач: на вашу карту приходят не только деньги, но и чужие микроорганизмы

Британский врач и бывший хирург Чайк Емиаджи в интервью порталу Mail Online рассказал, что через пластиковую карту человек может получить микрофлору с кожи рук людей, которые пользовались тем же банкоматом ранее. В том числе, сальмонеллу и кишечную палочку. В недрах считывающего устройства, куда попадает карта, коронавирус также имеет неплохие шансы сохраниться в течение долгого времени. Риск невелик, считает доктор, но он существует.

Бактерии и вирусы могут прятаться не только на банкнотах и на пластике карт, но и в микротрещинах, пустотах и отверстиях ювелирных украшений, на ремешках часов. По сути, эти предметы ничем не отличаются от дверных ручек или кнопок в лифте. Но большинство даже не задумывается об опасности, которая исходит от колец, наручных часов или монет в бумажнике. Поэтому, считает доктор Емиаджи, было бы не лишним дезинфицировать их раз в неделю: карточки можно обработать обеззараживающими салфетками, а ювелирку, например, достаточно помыть теплой водой с мылом.

В условиях пандемии нового вируса, о котором ученые пока мало знают, становится очень важной гигиеническая бдительность. Та же банковская карточка с точки зрения распространения инфекции мало отличается от дверных ручек и поручней в транспорте — вирусы и бактерии на них процветают.

В специальном заявление Всемирная организация здравоохранения считает, что риск заразиться через деньги и банковские карты невелик. При одном важном условии — регулярном и тщательном мытье рук.

Различные исследования показывают, что коронавирус в воздухе сохраняется три часа, на медной поверхности — 4 часа, на картоне — до суток, а на пластике и нержавеющей стали — до трех суток. Обычные жители поверхностей платежных карт — золотистый стафилококк, сальмонелла и кишечная палочка. Первый вызывает кожные инфекции, а вторая и третья — частая причина пищевых отравлений.

Важно помнить: риск подцепить коронавирус через пластиковую карту невелик. Но он есть! От серьезных последствий спасут регулярная дезинфекция, причем карточки надо именно протирать обеззараживающим составом и салфеткой. Использование карт не снимая перчаток — тоже хороший способ защититься. Но самая лучший способ защитить себя от любой инфекции — мытье рук после прикосновения к любой потенциально заразной поверхности.

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