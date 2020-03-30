Получение медицинской помощи в Москве для людей с легкой формой течения COVID-2019: как оформляется и как получить

Столичный Департамент здравоохранения разрешил больным с легкой формой коронавируса лечиться дома. В больницу ехать не нужно, если у человека:

- температура меньше 38,5 градусов;

- частота дыхательных движений, то есть вдохов-выдохов, - меньше 30 в минуту;

- сатурация, то есть насыщение, крови кислородом больше 93%. В этом можно убедиться с помощью специального прибора и визуально, к примеру, кожа имеет естественный оттенок, язык и губы розового цвета;

- дыхание свободное.

По указу мэра Сергея Собянина (подробнее - в блоге мэра www.sobyanin.ru) прописано получение медицинской помощи в Москве для людей с легкой формой течения COVID-2019. В мэрии объяснили, как она оформляется и как получить.

КАК ОФОРМИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Главное - вызвать врача на дом и не ходить в поликлинику. Таким больным выдадут подробные инструкции, как вести себя в квартире, особенно с живущими вместе с ними людьми. Пациент должен будет каждый день заполнять журнал самоконтроля. В нем нужно записывать свои симптомы - температуру, боль в горле, лихорадку, насморк, одышку, если они есть. Больничный дадут по звонку на «горячую линию» - (495) 870-45-09 (ежедневно, с 8.00 до 21.00) или через онлайн-анкету (covid.mos.ru).

КАК ПОЛУЧИТЬ

По назначению врачей для людей с легкой формой течения COVID-2019 будут бесплатно выдавать антивирусные препараты. Им назначат лекарства лопинавир и ритонавир, обильное питье, симптоматическую терапию, например, жаропонижающие, парацетамол. Департамент здравоохранения Москвы также в ближайшее выпустит полный список таких препаратов. Они будут бесплатно доступны в аптеках тем, у кого подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Информация об этом будет дополнительно опубликована на сайте Департамента здравоохранения (mosgorzdrav.ru). Личные сообщения также получат все, кто нуждается в таких лекарствах.

Помимо этого, для профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции.

Доставку бесплатных лекарств поручили скорой помощи, сотрудникам поликлиник или волонтерам.

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