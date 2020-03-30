2020-03-30T18:04:04+03:00
Коронавирус Covid-19

У тренера по фигурному катанию Олега Васильева диагностирован коронавирус

Но сам олимпийский чемпион не комментирует свое заражение
Константин ИВАНОВ
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У тренера по фигурному катанию Олега Васильева диагностирован коронавирус. Фото: Первый каналУ тренера по фигурному катанию Олега Васильева диагностирован коронавирус. Фото: Первый канал
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Известный тренер по фигурному катанию, Олимпийский чемпион 1984 года, Олег Васильев не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем положительном тесте на коронавирус. «Я эту тему не комментирую», - заявил 60-летний специалист КП-Санкт-Петербург.

Семья Олега Васильева недавно вернулась из Швейцарии, и после того как дочь тренера, его жена и ее сын сдали тесты, оказалось, что два члена семьи заражены коронавирусом.

Олег Васильев – Олимпийский чемпион 1984 года в паре с Еленой Валовой в парном катании. После окончания спортивной карьеры Олег Кимович стал тренером, и воспитал пару Татьяна Тотьмянина-Максим Маринин. Под его руководством они стали Олимпийскими чемпионами.

Олег Васильев – один из немногих людей из российского спорта, о чьем положительном тесте на коронавирус стало известно. До этого насчитывалось 162 спортсмена, зараженном Covin-19.

Из них больше всего представляют Испанию (34 спортсмена), Италию (29) и Великобританию (14). В России насчитывалось шестеро спортсменов с таким диагнозом. Возможно, это совпадение, но немалая часть из них, как и Олег Васильев, из Санкт-Петербурга. Среди них - бывший полузащитник «Зенита» Максим Астафьев, Чемпион мира по кайтсерфингу 2009 года Петр Тюшкевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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