Директор фестиваля «Золотая маска» отрицает наличие у нее коронавируса

Как пишут в Сети, коронавирус подтвердился у генерального директора театрального фестиваля "Золотая Маска" и директора Театра Наций Марии Ревякиной. В субботу вечером она обратилась к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Симптомы давали основание предположить, что у нее коронавирус. При этом Мария Евсеевна отрицает контакты с больными и недавние поездки за границу. Пока она находится на домашнем карантине.

В Театре Наций информацию о самочувствии своего директора не комментируют. Сама же Ревякина очень уклончиво отвечает на вопросы.

- Не беспокойтесь о моем здоровье! У меня все хорошо, - сказала в телефонном разговоре нам Мария Евсеевна. - Сотни тысяч людей болеют. Их здоровье сейчас гораздо важнее, чем здоровье моей скромной персоны.