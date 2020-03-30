2020-03-30T20:35:53+03:00
Спорт

Президент ОКР Станислав Поздняков: «Перенос Олимпиады был необходим для обеспечения безопасности спортсменов»

Официально объявлен новые сроки проведения Токио-2020
Константин ИВАНОВ
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Перенос сроков был необходим в первую очередь для обеспечения здоровья и безопасности спортсменовПеренос сроков был необходим в первую очередь для обеспечения здоровья и безопасности спортсменовФото: REUTERS
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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил новые даты Олимпиады в Токио. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры начнутся 24 августа следующего года. Ранее в МОК заявили, что несмотря на перенос Олимпиады на целый год, она все равно будет называться Токио-2020.

«Перенос сроков был необходим в первую очередь для обеспечения здоровья и безопасности спортсменов, а также для координации с международными спортивными календарями, которые, все без исключений, претерпевают кардинальные изменения», - прокомментировал решение МОК глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Завоеванные лицензии сохраняются

«Сейчас нас ждет большая работа. Понимание в вопросе сроков проведения Олимпиады в Токио позволит ОКР и всем спортивным федерациям скорректировать планы подготовки кандидатов в Олимпийскую команду России к предстоящим Играм. Важно отметить, что все итоги квалификационных соревнований и квоты, уже завоеванные нашими спортсменами, остаются в силе», - добавил президент ОКР. Действительно в МОК ранее заявили, что все уже завоеванные олимпийские лицензии сохраняются, и уже прошедшим отбор спортсменам не надо будет делать это опять.

Вопрос с флагом начнется решать не ранее июня

Вместе с тем еще неясно, будет ли сборная России выступать на Олимпиаде-2021 под своим флагом. Это станет известно только после слушаний в Спортивном арбитражном суде. Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство ВАДА постановила лишить Россию на четыре года участия в двух Олимпиадах и чемпионатах мира, но РУСАДА не приняло этого решения. Из-за эпидемии коронавируса сроки рассмотрения нашего дела сдвинулись, и слушания начнутся не ранее июня.

«Со стороны ОКР мы продолжим оказывать всё необходимое содействие нашим спортивным федерациям и олимпийцам для создания оптимальных условий подготовки в новых реалиях. На ближайшее время это наш приоритет наравне с обеспечением защиты прав и отстаиванием интересов российских спортсменов. Мы сможем утвердить и приступить к полноценной реализации планов, как только будут сняты ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции», - затронул этот вопрос Станислав Поздняков. И призвал всех спортсменов, тренеров и болельщиков продолжать соблюдать предписания и, оставаться дома.

К россиянам могут быть отдельные допинг-требования

Одновременно глава ОКР намекнул, что для российских спортсменов могут выдумать дополнительные критерии допуска к Олимпиаде.

«Хотим напомнить, что российские спортсмены на протяжении последних лет являются наиболее тестируемыми спортсменами в мире, - отметил Станислав Поздняков. - Наша твердая позиция заключается в том, что любые дополнительные требования, касающиеся антидопингового тестирования как критерия допуска к международным соревнованиям, должны будут в равной мере относиться к любому спортсмену вне зависимости от его национальной принадлежности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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