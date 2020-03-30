Врач из очага эпидемии коронавируса оставила своим детям предсмертное послание

Врач из объятого эпидемией коронавируса Нью-Йорка Корнелия Григгс ежедневно рассказывает 15 тысячам подписчиков в Твиттере о своих тяжелых буднях. Вместе с другими медиками она борется за жизни пациентов с COVID-19. И несмотря на костюм спецзащиты, женщина очень боится заразиться.

Так, на днях Корнелия оставила в Твиттере короткое обращение к своим маленьким детям на случай трагедии. Она отметила, что малыши вряд ли узнали бы ее в медицинской экипировке.

- Но если они потеряют меня из-за COVID-19, я хочу, чтобы они знали: их мама очень старалась выполнить свою работу, - написала доктор Григгс, добавив хештег #GetMePPE. Это специальная пометка, которой американские врачи сообщают о необходимости спецкостюмов, защищающих от заражения при работе с инфицированными пациентами.

Cornelia Griggs on Twitter

Это трогательное послание в считанные часы стало популярным и за сутки набрало 563 тысячи лайков, 109 тысяч репостов и почти 9000 комментариев.

Напомним, на 30 марта число зараженных коронавирусом в мире превысило 718 тысяч, а его жертвами к нынешнему моменты стали 33 881 человек. Выздоровели уже более 149 тысяч пациентов. В России зафиксировано уже 1 534 заболевших коронавирусом. Из них 64 человека врачи смогли вылечить и выписать из больниц, но 8 пациентов спасти не удалось.

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