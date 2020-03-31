2020-03-31T17:04:11+03:00
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Автор «Покровских ворот» скончался от остановки сердца

Сегодня ночью умер драматург Леонид Зорин. Ему было 95 лет
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Леонид Зорин известен как автор ярких афоризмов. Цитаты из его пьес давно пошли в народЛеонид Зорин известен как автор ярких афоризмов. Цитаты из его пьес давно пошли в народФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Он начал писать с 4-х лет - со стихов, как и многие дети. Потом этот талант пригодился его персонажу из «Покровских воротах» - автору сатирических куплетов Соеву.

В 23 года Леонид Зорин приехал из родного Баку в Москву и снял угол в коммуналке. Этот коммунальный послевоенный быт и отношения он позже опишет в «Покровских воротах». Самой «народной» своей пьесе, по которой в 1982 году Михаил Козаков снял одноименный фильм, ставший невероятно популярным у зрителей. Это была почти автобиографическая история Леонида Зорина.

С рукописью своей первой пьесы «Молодость» он пришел в Малый театр. Когда завлит регистрировал пьесу в журнале, он присвоил ей четырехзначный номер. Зорин даже не надеялся, что его когда-нибудь прочтут - такая перед ним "выстроилась" очередь из других авторов. Но случилось чудо, его пьесу приняли к постановке.

За свою жизнь он написал полсотни пьес, наиболее известными из которых стали «Друзья и годы», «Покровские ворота», «Римская комедия», «Варшавская мелодия», «Царская охота». И говорил, что его драматургическая молодость и зрелость прошли в «пасти у чудовища», которое называлось советской цензурой, когда за каждую реплику приходилось бороться.

В «бесцензурную эпоху» у него вышли 10 томов прозы - рассказов, повестей, романов. Он писал только от руки. Говорил, что никогда не подходил к печатной машинке или компьютеру. Называл себя абсолютно первобытным человеком в этом смысле .

Самая успешная его пьеса - «Варшавская мелодия». Спектакли по ней до сих пор ставят по всему миру. У нас она шла примерно в 200 театрах. Первой исполнительницей главной героини была народная артистка СССР Юлия Борисова. Это на сцене театра им.Вахтангова в Москве, а в Петербурге Гелену сыграла Алиса Фрейндлих.

Не театральной же публике Леонид Зорин известен как автор ярких афоризмов. Цитаты из его пьес давно пошли в народ, ну хотя бы: «Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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