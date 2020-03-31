2020-03-31T20:08:00+03:00
Спорт

Анфиса Резцова: Подам в суд на Дмитрия Губерниева за оскорбления

На днях комментатор «наехал» на олимпийскую чемпионку, обвинив ее в нарушении карантина
Сергей КИРИЛЛОВ
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Анфиса РезцоваАнфиса РезцоваФото: Евгения ГУСЕВА
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В выходные спортивный комментатор Дмитрий Губерниев «наехал» на легендарную Анфису Резцову, обвинив ее в нарушении карантина. Олимпийская чемпионка через «Комсомолку» ответила. Но Губерниев на этом не остановился и продолжил свою атаку в соцсетях. Дошло до прямых оскорблений, которые мы даже не можем (да и не хотим) привести. Но как это переживает сама Анфиса Анатольевна? Мы позвонили знаменитой спортсменке.

- Анфиса Анатольевна, Губерниев никак не может успокоиться…

- Я все видела. Не надо мне это лишний раз комментировать. Я просто говорю всем сейчас коротко и ясно: я подаю в гражданский суд на него за эти оскорбления.

- Он говорит, что все медали липовые. И допинг приплел.

- Вот это я и в исковом заявлении и напишу.

- У вас адвокат есть?

- У меня есть очень много друзей, у которых есть хорошие адвокаты. Которые сами мне предлагают помощь. Но я просто хочу все взвешенно сделать. В связи с такой обстановкой с коронавирусом, чтобы ничего лишнего… Сейчас соблюдаю домашний режим. Но чтобы подать исковое, я думаю, что это решаемо. Нельзя затягивать это дело, надо по горячим следам. Просто дать ему понять, что так делать нельзя. Он в свое время, в 2012 или в 2013 году оскорблял и наших великих футболистов. Футболисты выиграли суд у Губерниева. Не знаю, что у него за позиция такая, что уже такие крайности, оскорбления.

- Ему сейчас нечего больше комментировать - биатлон кончился, другие соревнования свернули.

- Это не по-человечески. Если у него нет работы сейчас, только оскорблять остается? Гадость выносить на людей? Я не хочу ничего лишнего. Я просто подам на него в суд. За оскорбление личности, за все эти высказывания. Без фактов, без доказательств.

- Мы вас поддержим.

- Спасибо.

- Еще массовый психоз тоже играет роль.

- Народ волнуется – это понятно. И те, кто выкладывают, его подписчики такую же гадость поддерживают. Но меня это мало интересует. Но зачем в такой ситуации такой ажиотаж? Он сам сидит дома и никуда не выезжает? Я сомневаюсь. Насколько я знаю, он был за границей. Но не пойман – не вор. Я ничего не озвучиваю, никого не обливаю грязью. И то, что я съездила к брату, это мой самый родной близкий человек. Я навестила его и узнала, как у него здоровье, все ли у него в порядке. И никакого карантина, никакого комендантского часа не было. Иначе бы меня не выпустили из Химок во Владимир и обратно, домой. Он раздул из ничего эти гадости. Сегодня дошел до крайности – эти оскорбления, что я на допинге. И золотые медали мои липовые. Говорить такое не имеет права никто. Поэтому я просто подам в гражданский суд. Я думаю, что правда восторжествует. Людская порядочность возьмет верх.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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