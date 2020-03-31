Арнольд Шварценеггер на карантине развлекается в компании бывшей жены и ослицы

Бывший Терминатор и бывший губернатор Калифорнии, сейчас, как и все добропорядочные американцы, соблюдает режим самоизоляции. Компанию ему составляют животные: миниатюрная лошадка Виски, столь же миниатюрная ослица Лулу и йоркширский терьер Черри. С середины марта он публикует в Instagram фотографии и короткие видео, на которых взаимодействует с парнокопытными и собачкой. Только что он собрал под миллион лайков под фотографией, где как бы играет с Лулу в шахматы. Подпись гласит: «Она не лучший партнер для игры, но она старается. Если вы откладывали что-нибудь на потом - например, возможность научиться у членов своей семьи играть в шахматы - используйте время, которое в нормальной ситуации провели бы вне дома».

Шварценеггер, подобно многим голливудским звездам, развернул целую кампанию, призывая американцев оставаться дома в самоизоляции. Например, выпустил футболку, на которой изображен с Лулу и Виски. Надпись гласит: Don’t be an ass - stay inside («Не будь ослом, сиди дома!») Ее можно купить за $25.99. Вся прибыль от продажи будет направлена на приобретение еды для малоимущих семей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766762" frameborder="0"></iframe> Богатые тоже кашляют: Том Хэнкс и его жена Рита заразились коронавирусом.Неприкосновенных нет. Коронавирус опасен для всех, включая знаменитостей

schwarzenegger Here s your daily Lulu update - she s not the best chess partner but she s getting there. If you ve been putting off something like learning chess with your family, use the time you d normally be out and about.

А в минувшее воскресенье Арнольд встретился с членами своей семьи: детьми Кэтрин и Патриком и зятем Крисом Праттом (звезда «Стражей Галактики» и «Мстителей» женился на Кэтрин в прошлом году), а также с бывшей женой Марией Шрайвер. Отмечается, что последний раз Марию и Арнольда вместе видели 15 месяцев назад. Сейчас они достаточно живо общались - но, как заметили журналисты, старались соблюдать дистанцию в два метра друг от друга. Мария и Арнольд стояли на одной стороне улицы, а Патрик, Кэтрин и Крис - на другой.

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