Владимир Колокольцев наградил полицейского, который cпас уже третьего ребенка.

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении двух сотрудников ОМВД России по Вилегодскому району Архангельской области ведомственными медалями.

На реке Виледь семиклассник, по дороге из школы домой, решил срезать путь и перейти реку по ледяному насту. В нескольких метрах от берега он провалился в полынью. Самостоятельно выбраться из нее мальчик не смог. На помощь ему пришел старший оперуполномоченный уголовного розыска майор полиции Евгений Губкин и дознаватель группы дознания лейтенант полиции Евгений Гомзяков. Полицейские, рискуя собственными жизнями, помогли молодому человеку выбраться на сушу. Школьник был госпитализирован, а спустя несколько дней его выписали из больницы.

- Для Евгения Губкина это третий случай, когда он спасает из водной стихии детей. В 2005 году во время отпуска в Египте Евгений спас в бассейне двухлетнего мальчика, запутавшегося в сети, а десять лет назад на той же реке Виледь он вытащил из воды тонувшую девочку, - сообщила подробности из личного дела офицера официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За проявленные в экстремальной ситуации смелость, решительность и профессионализм Евгений Губкин и Евгений Гомзяков награждены медалями МВД России «За смелость во имя спасения»,