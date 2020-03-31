2020-03-31T13:46:59+03:00
Общество

Перенос вступительных эказаменов-2020 в вузы из-за коронавируса объявили в России

Приемная кампания-2020 начнется, как минимум, на две недели позже запланированного
Ксения КОНЮХОВА
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Приемная кампания в вузы перенесена минимум на две недели.Приемная кампания в вузы перенесена минимум на две недели.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Из-за распространения коронавируса Минобрнауки вынуждено было отложить старт приемной кампании в вузы. Об этом сообщил министр высшего образования и науки Валерий Фальков:

- Вступительные экзамены будут перенесены, - сообщил министр. - На две-три-четыре недели сдвинем сроки подачи документов вследствие сдвига ЕГЭ, а процесс в основном проведем с помощью онлайн-технологий. Во второй половине августа всех зачислим. В качестве рабочего сценария отмена экзаменов не рассматривается.

Вступительная кампания в вузы должны была стартовать с 22 июня – с этой даты вузы начинают прием документов от абитуриентов. Новая дата пока уточняется.

Напомним, раньше Минпросвещения уже приняло решение о переносе на две недели сроков старта ЕГЭ. Теперь выпускные экзамены в 11 классе начнутся 8 июня, а в 9 класс – 9 июня.

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, Валерий Фальков отметил, что в Минобрнауки надеются традиционное начало учебного года в привычном формате, но от прогнозов пока воздерживаются:

- Ситуация позволяет взглянуть на образование по-другому, - уверен министр. - Дистанционное обучение принципиально меняет образование и расширяет горизонт. Система высшего образования радикальным образом трансформируется. Среди школьников и студентов есть взвешенное отношение к онлайн-форматам, они понимают – есть те вещи, которые возможны только в оффлайне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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