Регистрация браков в Москве во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время

Коронавирус отменяет торжественные церемонии в столичных ЗАГСах. Ранее запланированные регистрации брака будут проходить в неторжественной обстановке. Какие правила будут действовать в ближайшее время рассказали в Управлении ЗАГС по Москве.

- В отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания Москвы ранее запланированные торжественные церемонии регистрации брака в период с 30 марта по 5 апреля были отменены, - рассказали в управлении.

И что теперь совсем нельзя пожениться? Не совсем. В сложившейся эпидемиологической обстановке молодожены смогут зарегистрировать брак, но только в неторжественной обстановке и без присутствия родственников, подружек и гостей. Речь о таких неторжественных свадьбах пока только до 5 апреля, после ситуация может измениться.

Что значит не торжественная церемония? Без музыкального сопровождения марша Мендельсона, ведущая церемонии не скажет поздравительную речь для молодоженов, пара не сможет обменяться кольцами. Не будут вручать торжественно свидетельство о регистрации брака, а гости не смогут обнять и поцеловать новобрачных.

Напоминаем, что с 30 марта по 5 апреля отделы ЗАГС перешли на режим работы выходного дня - был приостановлен прием граждан по всем вопросам, кроме государственной регистрации брака и расторжения брака. Подать заявление даже на будущие даты (май, июнь, июль и другие) можно только через сайт «Госуслуги» (mos.ru), лично в ЗАГСе подать заявление временно нельзя.

Кстати

А вообще женятся?

Да. Например, в понедельник, 30 марта, во Дворцах бракосочетания №1 и №3 (работали только эти, у остальных выходной был) документы о заключения брака получили более 20 пар.

Какая безопасность?

В отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания проходят регулярные дезинфекции. Сотрудники обеспечены масками и респираторами с соответствующим уровнем защиты. Посетители могут пользоваться антисептическими средствами.

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