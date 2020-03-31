2020-03-31T15:40:01+03:00
Умные вещи

ВКонтакте появились эмодзи-статусы про самоизоляцию

Так пользователи смогут узнать, кто и насколько серьезно относится к ситуации вокруг коронавируса, а также вдохновить близких оставаться дома
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Так пользователи смогут узнать, кто и насколько серьезно относится к ситуации вокруг коронавируса, а также вдохновить близких оставаться домаТак пользователи смогут узнать, кто и насколько серьезно относится к ситуации вокруг коронавируса, а также вдохновить близких оставаться дома
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ВКонтакте теперь можно ставить эмодзи-статусы, связанные с самоизоляцией: например, «Сижу дома», «Игнорирую пандемию» или «Хожу на работу». Они будут видны в профиле. Так пользователи смогут узнать, кто и насколько серьёзно относится к ситуации вокруг коронавируса, а также вдохновить близких оставаться дома. Пока эмодзи-статусы отображаются в веб-версии ВКонтакте, однако вскоре будут и в мобильном приложении.

Набор статусов будет пополняться — например, появится больше возможностей рассказать о делах и развлечениях, которыми можно заняться во время самоизоляции.

Опубликовать статус можно с помощью мини-приложения COVID-19 — чтобы открыть его, достаточно нажать на эмодзи-статус в профиле или на виджет во второй вкладке мобильного приложения VK. В сервисе объединена вся самая важная информация о пандемии. Она собрана из достоверных источников и обновляется, как только меняются сведения. Более того, теперь главные новости отображаются прямо в мини-приложении, а чтобы увидеть больше, можно перейти в тематическую ленту.

Пользователь может рассказать, что соблюдает самоизоляцию, и иначе — опубликовав из мини-приложения историю со специальным стикером #лучшедома.

ВКонтакте теперь можно ставить эмодзи-статусы, связанные с самоизоляцией

ВКонтакте теперь можно ставить эмодзи-статусы, связанные с самоизоляцией

Также в сервисе COVID-19 появился блок «Флешмобы». В нём собраны акции, к которым можно присоединиться, не выходя из дома: например, сфотографировать рабочее место, помыть руки под любимый трек, получить шанс забрать один из 200 iPhone 11 за 1 рубль, играя в игры.

Ранее ВКонтакте запустила ленту с новостями о COVID-19 от проверенных источников и открыла программу поддержки НКО, которые готовы заниматься профилактикой коронавируса и реализовывать связанные с ним проекты. Также VK подготовила подробные рекомендации для преподавателей по использованию платформы для удалённого обучения. Кроме того, ВКонтакте публикуются онлайн-концерты, театральные постановки и выступления исполнителей классической музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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