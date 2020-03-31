Крашенинников носит с собой еду, Зюганов скучает по химзащите, а Онищенко больше 15 раз в день моет руки

Павел Крашенинников, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству: Раньше в день к нам приходили до 6 тысяч человек, теперь намного меньше

- Павел Владимирович, как вам - на «удаленке»?

- Сами госорганы даже в это время не могут работать дистанционно. Законодательная, исполнительная, судебная власть - все сейчас на посту. Единственное - аппарат в Думе переведён на работу на дому, как впрочем, и депутаты, кому больше 65 лет.

Ввели ограничения по пропускам.

Павел Крашенинников: «Раньше Думу в день посещали до 6 тысяч человек, теперь - на несколько порядков меньше» 00:00 00:00

В обычном режиме у нас бывает где-то до шести тысяч человек в день. Сейчас - на несколько порядков меньше, сократили прием граждан, прессу ограничили немножко.

Почти все депутаты сдали тест на коронавирус.

Нам перед входом сразу замеряют температуру.

Всюду установлены специальные средства для мытья рук, - моем, протираем.

- А что это за устройства, с помощью которых вы руки обеззараживаете?

- Я не медик. Точно не знаю, как это все называется.

У нас в комитетах тоже есть эти устройства, мы протираем руки. Горло не протираем. (иронизирует) Так как врачи не разрешают. Курение тоже запрещено.

- И в каких случаях вы руки протираете? Перед поправками, перед принятием законов?

- Перед поправками – это, конечно, круто. Надо взять на заметку. (снова иронизирует)

Эти аппараты установлены в лифтовом холле. Бывает, до десяти раз в день протираю там руки - это точно.

Температуру каждому депутату меряют перед входом. Если выехал куда-то и вновь заходишь – опять меряешь. Бывает, по два-три раза.

Буфеты и столовые у нас закрыты. Это мы правильно сделали еще раньше. Уже недели две или три назад. С собой еду берем из дома.

- А что вы приносите с собой?

- На данный момент - ничего не взял. Буду пить чай.

- Может, чего-то прислать вам?

- Не надо... Спасибо!

* * *

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: Ем сало с чесноком, пью чай с медом

- Геннадий Андреевич, как компартия и вы, фактически - ее Генеральный секретарь, выполняете решения по удаленной работе?

- Если это, действительно, такой коварный вирус и нет против него серьезного лекарства, то одно из главных условий – жесткий карантин, укрепление иммунитета и чувство оптимизма.

Вирус ест пессимистов и испугавшихся людей. Страх и паника – главная почва для того, чтобы поражала эта зараза. У нас страна огромная, работаем с партийцами каждый день, начиная от Курил и Дальнего Востока до Калининграда. Вирус показал, что глобальный капитализм разваливается, что Европа не выдержала его укусов. Паника охватила страны, которые вчера кичились своими возможностями. А Китай продемонстрировал, что за два месяца эту заразу можно обуздать.

Геннадий Зюганов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Геннадий Зюганов - о своей «удаленке»: «Вирус встречаю во всеоружии. Я три года служил в спецподразделении по борьбе с ядерным и химическим оружием» 00:00 00:00

- Коммунистический Китай.

- Молодец, правильно!

- А вы дома работаете?

- Я проводил совещание своей фракции в Госдуме. 31 марта в экстренном порядке рассматриваем проекты законов, которые внесло правительство. Впервые решили прижать хвост олигархии, наступить на горло коррупции. И средства направить в пользу многодетных семей, стариков. Мы примем эти законы, и они через два дня уже вступят в силу.

- А потом - в «Снегири», в пансионат управления делами президента в Подмосковье, как обычно? (Зюганов снимает там дачу.) На «удаленку»?

- У меня для «удаленки» немало хороших баз есть по стране. И родина орловская ждет, и «Снегири», и приглашают мои друзья, которые на Волге живут. Могу тебя взять.

Кстати, я служил три года в спецподразделении по борьбе с ядерным, химическим, бактериологическим оружием.

- И я в армии однажды ходил в костюме химзащиты.

- Ты ходил однажды, а я - пятьсот раз надевал. Имел дело с боевыми отравляющими веществами, радиоактивной пылью. У меня и плащ-халат армейский сохранился.

- В Думу в нем не ходите?

- Как только надену – испугаются.

Я за то, чтобы укреплять уверенность. И ты не гони панику.

- А я и не гоню.

- Я знаю, как себя вести и как бороться с эпидемией. Требуются жесткие самоограничения. Чем меньше контактов, тем более эффективна борьба. Всех наших помощников мы отправили «под домашний арест». Они работают в сети, по скайпу, с телефоном. Оказалось, это эффективная мера.

- А себя вы в чем-то ограничили?

- Я обычно каждый день проводил десятки мероприятий. Сейчас не встречаюсь - берегу людей. Но использую максимально современные средства связи, наш канал «Красная линия», нашу почту, чтобы быть в контакте с народом и в курсе проблем. Работаем плотно.

- А что еще используете из опыта армейской службы?

- У меня был командир – талантливый человек. У нас бойцы не болели. В соседней части иногда половина в лазарете лежала. А у нас - никто. Разведка была крепкой, здоровой, сильной, тренированной.

У командира были простые рецепты. Надо есть острую пищу – лук, чеснок, имбирь, ещё - сало, пить крепкий горячий чай с мёдом. Это укрепляет иммунитет и помогает организму бороться.

- Вы острое сейчас едите?

- Всегда. Приучил своих малышей (внуков. - А.Г.) – очень эффективная штука. Плюс свежий воздух.

- Ну, это если вы в своем доме или на даче. А в городской квартире?

- Проводите больше времени на балконе. Или из форточки дышите. Солнечные лучи, закаливание... И - анекдоты, чувство юмора всегда помогает.

Вот анекдот напомню.

Идет верующий в храм, а навстречу ему чума с косой. Говорит: «Ты куда идешь?» Он: «Да помолиться за здоровье близких, за мир на Земле». «Иди, ты праведник, не буду тебя трогать» - « А ты куда, чума?» - «А я иду в город, там проворовались, в грехах погрязли. Каждого второго порешу».

Возвращается человек назад, опять чума навстречу: «Да я порешила каждого второго».- «Ой, какая ты злая!» – «Да нет, я порешила пять человек из сотни, остальные померли от страха и паники».

Боремся спокойно и победим.

* * *

Геннадий Онищенко, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, экс-главсанврач России: Гигиенические салфетки у меня не казённые

- Геннадий Григорьевич, что-то изменилось на вашем рабочем месте после введения особого режима? Может, подушка, раскладушка появились?

- Рабочее место – вас зачем это беспокоит?

- Нам интересно, как наши герои работают.

- Ни подушек, ни раскладушек не появилось. Но режим дезинфекции соблюдается.

Геннадий Онищенко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Что у вас на столе из дезинфицирующих средств?

- На столе их держать не надо. Надо - под столом.

- А что под столом?

- Салфетки гигиенические, например, пропитанные дезинфектантами. Они не казенные, а собственные.

- Как вы их готовите?

- Никто их не готовит. Они покупаются. Продаются в достаточном количестве.

А лучше почаще мыть руки. В стенах Госдумы вывешены настенные устройства...

- Нам Павел Крашенинников об этом немного уже рассказал, если можно - подробнее.

- С помощью этих устройств - после обычного мытья рук под краном - можно дополнительно обработать пальцы, межпальцевые промежутки, ладони, тыльную сторону. Что мы и делаем.

- Сколько раз в день вы руки обрабатываете именно в Госдуме?

- Я не считаю. По моему мнению - достаточно.

Геннадий Онищенко: «Регламент Госдумы не предполагает удаленки. Но у меня с собой много дезинфицирующих салфеток» 00:00 00:00

- Раз 15, наверное?

- Может быть, и больше.

- После каждой формулировки в закон?

- Давайте на эту тему не будем пока ерничать. Сколько надо, столько и нужно обрабатывать.

- Повестка дня на это не влияет?

- У меня есть благоприобретенный инстинкт на обработку рук. Теперь уже - с использованием дополнительных дезинфицирующих средств. Это делается на подсознании.