2020-03-31T16:02:39+03:00
Политика

ВЦИОМ назвал самые популярные поправки в Конституцию

Больше всего людей волнуют индексация пенсий и качественная медецина
Роман ГОЛОВАНОВ
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Фото Валерий Матыцин/ТАССФото Валерий Матыцин/ТАСС
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Россияне назвали, какие изменения в главный закон страны они поддерживают больше всего. Рейтинг составил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Эксперты разделили ответы на два блока — социальный и политический.

«КП» приводит результаты опроса.

СОЦИАЛКА

Государством обеспечивается доступность и качество медицины — 95%;

Ежегодная индексация пенсий — 91%;

Воспитание экологической культуры — 88%;

Признание культуры в России как уникального наследия многонационального народа — 87%;

Защита животных — 86%;

ПОЛИТИКА

Снятие ограничений для президента участвовать в качестве кандидата на следущих выборах президента — 65%;

Создание единой системы публичной власти — 64%;

Расширение полномочий Госдумы — 55%;

Расширение полномочий Совфеда — 53%;

Местом пребывания отдельный федеральных органов власти может быть другой город, кроме столицы — 40%;

Выходит, что социалка волнует россиян больше всего. Эксперты уверены, что во много это связано с бушующим коронавирусом и страхом потерять доход в это трудное время.

- На первое место вышла медецина, потому что бушует коронавирус, - сказал «КП» член рабочей группы по поправкам в Конституцию и депутат Госдумы Ярослав Нилов. - И вопросы, связанные с мерами профилактики, с наличием масок, перчаток — очень актуальны. Врачи сегодня работают на износ, как на фронте, и постоянные репортажи, конечно, побуждают граждан делать свой выбор в пользу врачебной темы. И меры дополнительной соцподдержки особо актуальны в этой непростой кризисной ситуации. Все эти пункты как раз отражены в поправках. Президент сказал, что в связи с тем, что приняты меры с целью недопущения распространения вируса, 22 апреля общероссийское голосование перенесено. Соответственно, срок будет далее определен. Поэтому голосование соответствует обязательно состоится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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