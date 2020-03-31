2020-03-31T16:51:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли ездить на работу в Москве в период самоизоляции

Юрист объяснил, можно ли ездить на работу в Москве в период самоизоляции
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Московские дороги опустелиМосковские дороги опустелиФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 29 марта в Москве вступил в силу указ Сергея Собянина о всеобщей изоляции. Все граждане, независимо от возраста, должны сидеть дома и выходить можно только в исключительных случаях. Это дорога на работу и обратно, выход в ближайший магазин или аптеку, выгул собаки или реальная угроза жизни и здоровью.

При этом, всеобщего запрета на использование личных автомобилей не вводится. Однако это не значит, что можно свободно кататься по городу.

- Использовать машину можно в двух случаях. Первый – это поездки на работу и обратно. Второй – поездки в продуктовый магазин и аптеку. Тут стоит еще раз обратить внимание на текст указа. Это должны быть «ближайшие к дому магазин и аптека», - рассказал Kp.ru юрист Алексей Нестеров.

Отдельно стоит отметить, что въезд в Москву и выезд из города по-прежнему открыт для всех видов транспорта.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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В Москве и области вводят новые ограничения передвижения граждан из-за коронавируса

В Москве передвижения по городу снизились на две трети, но очевидно, что далеко не все услышали призывы «оставаться дома» в связи с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу и рассказал о социальной поддержке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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