«Матч-ТВ» 1 апреля покажет дерби «Спартак» - ЦСКА. Но по киберфутболу

Спортивное ТВ продолжает искать возможности в эпоху, когда из-за эпидемии отменены все матчи, а с ними и трансляции. Впервые в истории российского ТВ будет показан матч по киберфутболу, где на симуляторах будут соперничать профессиональные футболисты. «Спартак» представят Георгий Джикия и Александр Соболев, ЦСКА - Федор Чалов и Константин Кучаев. Кибердерби прокомментируют Георгий Черданцев и Константин Генич. Начнется оно 1 апреля в 20:00 по московскому времени. Тут и можно будет увидеть, кто лучше владеет игровой приставкой.

По регламенту каждый тайм продлится 6 минут. И само собой футболисты будут управлять «Спартаком» и ЦСКА. Но самое интересное, что Джикия, Соболев, а так же Кучаев и Чалов будут сами определять составы своих команд, и схемы по которым они будут играть. Тут и станет понятно, согласны игроки со своими тренерами или у них есть собственное представления как должны играть «Спартак» или ЦСКА.

«Все участники прекрасно понимают, как важно в этот непростой для всего мира период проявлять социальную ответственность и оставаться дома. Это наш посыл для тех, кто всеми правдами и неправдами рвется погонять мяч во двор», - объяснили смысл матча на «Матч-ТВ».