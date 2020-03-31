2020-03-31T17:34:07+03:00
Спорт

«Матч-ТВ» 1 апреля покажет дерби «Спартак» - ЦСКА. Но по киберфутболу

Георгий Джикия и Александр Соболев сразятся против Федора Чалова и Константина Кучаева на игровых приставках
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
«Матч-ТВ» 1 апреля покажет в прямом эфире дерби «Спартак» - ЦСКА«Матч-ТВ» 1 апреля покажет в прямом эфире дерби «Спартак» - ЦСКАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Спортивное ТВ продолжает искать возможности в эпоху, когда из-за эпидемии отменены все матчи, а с ними и трансляции. Впервые в истории российского ТВ будет показан матч по киберфутболу, где на симуляторах будут соперничать профессиональные футболисты. «Спартак» представят Георгий Джикия и Александр Соболев, ЦСКА - Федор Чалов и Константин Кучаев. Кибердерби прокомментируют Георгий Черданцев и Константин Генич. Начнется оно 1 апреля в 20:00 по московскому времени. Тут и можно будет увидеть, кто лучше владеет игровой приставкой.

По регламенту каждый тайм продлится 6 минут. И само собой футболисты будут управлять «Спартаком» и ЦСКА. Но самое интересное, что Джикия, Соболев, а так же Кучаев и Чалов будут сами определять составы своих команд, и схемы по которым они будут играть. Тут и станет понятно, согласны игроки со своими тренерами или у них есть собственное представления как должны играть «Спартак» или ЦСКА.

«Все участники прекрасно понимают, как важно в этот непростой для всего мира период проявлять социальную ответственность и оставаться дома. Это наш посыл для тех, кто всеми правдами и неправдами рвется погонять мяч во двор», - объяснили смысл матча на «Матч-ТВ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти Туркмении запретили слово "коронавирус"
Весенний призыв 2020: даты отправки призывников в войска сдвинут из-за COVID-19
Mail.ru Group набирает волонтеров в образовательную программу "Амбассадоры Mail.ru Gruop"
Российские производители мяса: в стране дефицита не будет
Лукашенко прокомментировал смерть актера Дашкевича от коронавируса
Эксперт объяснила, мог ли Гуф помешать своей собаке наброситься на других животных
Глава СПЧ: рэпер Гуф может понести уголовное наказание за собачий бой в прямом эфире
Коронавирус у Дениса Проценко: что известно о состоянии здоровья главврача больницы в Коммунарке
«Изолировался в своем кабинете»: Главврач больницы в Коммунарке подтвердил, что заболел коронавирусом
В Мосгордуме предложили штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции на 4 тыс. рублей
Самарская область получит 1,2 млрд рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом
Распределение призывников по местам службы в России начнется не раньше 20 мая 2020 года
Дмитрий Песков - о здоровье Путина: Все нормально. Президент регулярно делает тест
Эксперт рассказал, как коронавирус отразился на желании россиян оформить кредит
Путин регулярно тестируется на коронавирус