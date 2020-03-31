Правительство рекомендовало регионам обеспечить бесперебойную работу печатных СМИ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заметило перебои в работе печатных СМИ в регионах – на фоне угрозы распространения коронавируса. На местах неправильно поняли указ президента о нерабочих днях и попытались остановить выпуск газет и журналов. А ведь типографии не могут работать удаленно. Ведомство рекомендует региональным властям обеспечить стабильную работу газет.

- Это крайне важно в условиях необходимости донесения до граждан проверенной и правдивой информации, за которую редакции несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства РФ о СМИ, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В Минкомсвязи напомнили регионам о пункте 5 указа президента о нерабочих днях, который напрямую посвящен средствам массовой информации. В документе говорится о необходимости «бесперебойной работы организаций, осуществляющих производство и выпуск средств массовой информации».

Заместитель министра Алексей Волин рассказал корреспонденту ТАСС о случаях, когда в регионах пытаются прекратить работу пользующихся уважением читателей СМИ. Так, в Красноярске жертвой коронавируса чуть не стала газета «Красноярский рабочий», которая выходит больше 110 лет!

А вот по розничным продажам прессы каждый регион должен принимать решение самостоятельно.

- В каждом субъекте федерации своя специфика. При этом почта работает. Так что подписчики СМИ получают газеты. К тому же растет и трафик на сайтах всех изданий, - отметил Волин.

В Минкомсвязи напоминают, что хоть газеты и журналы не вошли в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, региональные власти вправе внести их туда по собственной инициативе. Так, например, уже поступили в Ростовской области.

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