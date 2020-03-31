2020-03-31T18:33:19+03:00
Общество

Найден способ спасения от скуки и лишнего веса в изоляции

МТС предлагает за один рубль цифровые решения, которые помогут россиянам проводить время дома с удовольствием и пользой
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Уже устали собирать домочадцев, держать себя в форме, при этом организовать досуг, приготовить обед и все это совместить с удаленной работой? МТС придумал пакет цифровых решений, которые помогут решить вопрос организации пространства, времени, работы и досуга в условиях карантина.

Оператор объединил свои сервисы по доступу к ТВ платформе, библиотеке, консультациям фитнес-тренеров и врачей онлайн. Ключом к получению бесплатного доступа ко всем решения станет подписка за один символический рубль на МТС ТВ.

Оформить ее сможет пользователь любого оператора.

Предложение позволит организовать сбалансированный режим дня в условиях ограничения выхода из дома: начинать, закачивать день и расслабляться в перерывах между работой или домашними хлопотами, на ТВ платформе можно не только смотреть новости хоть по федеральным, хоть по альтернативным каналам, но и отвлечь уставших от заточения детей новым интересным фильмом или любимым мультиком, библиотека - не только возможность организации спокойного вечернего досуга, но и помощь в работе, а возможность онлайн-консультации с врачом как никогда актуальна.

«Наши цифровые решения будут вашими помощниками в доступе к привычным в жизни услугам и развлечениям: кино, книгам, спорту, медицине, даже в условиях действующих ограничений на передвижения по городу, — комментирует предложение вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин. — Период самоизоляции и карантина — это возможность, хоть и вынужденная, освоить новые сервисы, посмотреть любимые фильмы и сериалы, читать, узнавать новое, и в то же время быть на связи с врачами, если понадобится».

Предложение доступно для подключения до 30 апреля абонентам всех операторов. Через месяц после подключения сервисы будут отключены. При желании абоненты смогут заново подключиться на понравившиеся ему цифровые решения МТС.

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