За первые дни коронавирусных выходных резко выросли продажи пива и мангалов

Доказательства нарушения режима самоизоляции собраны. Торговля подвела итоги минувших выходных.

- В минувший уикенд мы зафиксировали заметный рост спроса на алкогольные напитки, особенно на водку и пиво, а также достаточно высокий рост спроса на наборы непродовольственных товаров для приготовления шашлыка, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе сети «Магнит».

В целом же картина такая: продажи мангалов выросли в 4 раза, шампуров — в полтора, а маринованного мяса для приготовления шашлыка — на 40%. Это данные по Москве, основанные на информации Платформы ОФД — оператора фискальных данных.

В регионах цифры поменьше, но незначительно. Продажи мангалов выросли в два раза, шампуров на 42%, а шашлыка на 31%, передает РБК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

Выросли продажи и других атрибутов пикников: мячей, наборов для бадминтона. Все это говорит о том, что россияне не восприняли всерьез настойчивую рекомендацию властей соблюдать режим самоизоляции.

Впрочем, результаты продаж уже в следующие дни, скорее всего, окажутся куда менее скромными. Во-первых, в столице похолодало, и теперь на шашлыки в ближайший парк вот так запросто не выберешься. А во-вторых, власти столицы и Московской области ужесточили режим самоизоляции граждан. Теперь выйти из дома на прогулку или пикник не получится – только по действительно неотложной причине, на работу или за продуктами.

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