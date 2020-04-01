Анекдоты: У меня одного ощущение второго Нового года? Сумками закупаем еду, алкоголь, смотрим обращение президента, готовимся просидеть неделю-другую перед телевизором...
- Хорошо работать на двух работах! Денег много! Но не потому, что платят много, а потому, что тратить некогда.
* * *
- Слушай, посоветуй хорошие фильмы и сериалы за последние 3 года.
- Ребенка на дачу к бабушке отдали?
- Да.
* * *
- Я тебя больше не люблю, ты совсем не милый!
- Это я не милый?! Да я настолько милый, что, когда продавал котят, два раза чуть не купили меня!
* * *
Я понял, что такое уборка! Это когда вещи перекладывают с того места, где они лежали и о них все знали, на то место, где об их местоположении знает только один человек, который с большой вероятностью все забудет.
* * *
Шутка из интернета.
* * *
Новости дня:
В России ввели новый государственный праздник - День трезвости. Жители страны в шоке, никто не знает, как его отмечать.
* * *
В игре в бутылочку Машу из 11-го «Б» смущало не столько наличие физрука, сколько отсутствие других девочек.
* * *
- И кто мы с тобой теперь? - спросила она, склонив голову и обхватив руками свои колени. - Друзья или любовники?..
Он стоял у окна и молчал.
- Кем бы ты хотел быть? - спросила она снова.
Он ответил, глядя в ночное небо:
- Космонавтом!
ИСТОЧНИК KP.RU