Анекдоты: У меня одного ощущение второго Нового года? Сумками закупаем еду, алкоголь, смотрим обращение президента, готовимся просидеть неделю-другую перед телевизором...

- Хорошо работать на двух работах! Денег много! Но не потому, что платят много, а потому, что тратить некогда.

* * *

- Слушай, посоветуй хорошие фильмы и сериалы за последние 3 года.

- Ребенка на дачу к бабушке отдали?

- Да.

* * *

- Я тебя больше не люблю, ты совсем не милый!

- Это я не милый?! Да я настолько милый, что, когда продавал котят, два раза чуть не купили меня!

* * *

Я понял, что такое уборка! Это когда вещи перекладывают с того места, где они лежали и о них все знали, на то место, где об их местоположении знает только один человек, который с большой вероятностью все забудет.

* * *

Шутка из интернета.

* * *

Новости дня:

В России ввели новый государственный праздник - День трезвости. Жители страны в шоке, никто не знает, как его отмечать.

* * *

В игре в бутылочку Машу из 11-го «Б» смущало не столько наличие физрука, сколько отсутствие других девочек.

* * *

- И кто мы с тобой теперь? - спросила она, склонив голову и обхватив руками свои колени. - Друзья или любовники?..

Он стоял у окна и молчал.

- Кем бы ты хотел быть? - спросила она снова.

Он ответил, глядя в ночное небо:

- Космонавтом!