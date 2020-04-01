2020-03-31T21:58:03+03:00
Звезды

Родная кровь: Вера Брежнева... внучка дорогого Леонида Ильича!

Неизвестные фотографии известных людей. Публикуются впервые
Антонина ВЕТКИНА
Поделиться:
Оперуполномоченный Московского уголовного розыска Владимир Шарапов без энтузиазма принимает решение любимой сестры Марии уйти из большого спорта. 1946.Оперуполномоченный Московского уголовного розыска Владимир Шарапов без энтузиазма принимает решение любимой сестры Марии уйти из большого спорта. 1946.

Этот фотоальбом в редакцию принес загадочный мужчина. «Меня зовут Клод Манде», - представился он. В его облике незримо угадывался род его занятий: несомненно, месье Манде - человек творческой профессии. Мы немедленно раскрыли этот альбом дорогой кожи, вглянули на карточки и обомлели: получается, наша реальность - не единственная! А ведь мы что-то такое как раз подозревали… А сколько было намеков в различных художественных произведениях… Но столь весомое доказательство мы держим в руках впервые. Спасибо вам, уважаемый Клод Манде!

Но наша благодарность повисла в воздухе: его и след простыл. Лишь некоторое время спустя нам удалось выйти на следы его сетевой активности (www.instagram.com/klodmande) где мы нашли и другие удивительные снимки.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев с внучкой Верой в Пицунде на съемках лирико-музыкальной телезарисовки «СССР спасет мир». 1976.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев с внучкой Верой в Пицунде на съемках лирико-музыкальной телезарисовки «СССР спасет мир». 1976.

Прославленный хоккеист Валерий Харламов на тренировке с братом Гариком, который внезапно увидел вмороженный в лед бутерброд. 1970.

Прославленный хоккеист Валерий Харламов на тренировке с братом Гариком, который внезапно увидел вмороженный в лед бутерброд. 1970.

Друг и советчик царской семьи крестьянин Григорий Распутин и его славящаяся веселым нравом свояченица Маша. 1913.

Друг и советчик царской семьи крестьянин Григорий Распутин и его славящаяся веселым нравом свояченица Маша. 1913.

Писатель Антон Чехов в своем доме в Ялте радуется приезду племянницы Анфисы из Москвы. 1899.

Писатель Антон Чехов в своем доме в Ялте радуется приезду племянницы Анфисы из Москвы. 1899.

Всемирно известный бас Федор Шаляпин обсуждает с внучатым племянником Прохором его опереточные похождения. 1930.

Всемирно известный бас Федор Шаляпин обсуждает с внучатым племянником Прохором его опереточные похождения. 1930.

Писатель Василий Аксёнов со своей внучатой племянницей Любой.

Писатель Василий Аксёнов со своей внучатой племянницей Любой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"За 10 лет мы заплатили государству более 60 миллионов": Иосиф Пригожин ответил на ложь о гонорарах артистов и раскрыл налоги Валерии
Только за прошлый год продюсер заплатил около 7,7 миллионов государству, а Валерия - около 5,6. Но почему-то расходы звезд, в отличие от доходов, никто не считает [эксклюзив kp.ru]
Новости 24