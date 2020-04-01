Родная кровь: Вера Брежнева... внучка дорогого Леонида Ильича!

Этот фотоальбом в редакцию принес загадочный мужчина. «Меня зовут Клод Манде», - представился он. В его облике незримо угадывался род его занятий: несомненно, месье Манде - человек творческой профессии. Мы немедленно раскрыли этот альбом дорогой кожи, вглянули на карточки и обомлели: получается, наша реальность - не единственная! А ведь мы что-то такое как раз подозревали… А сколько было намеков в различных художественных произведениях… Но столь весомое доказательство мы держим в руках впервые. Спасибо вам, уважаемый Клод Манде!

Но наша благодарность повисла в воздухе: его и след простыл. Лишь некоторое время спустя нам удалось выйти на следы его сетевой активности (www.instagram.com/klodmande) где мы нашли и другие удивительные снимки.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев с внучкой Верой в Пицунде на съемках лирико-музыкальной телезарисовки «СССР спасет мир». 1976.

Прославленный хоккеист Валерий Харламов на тренировке с братом Гариком, который внезапно увидел вмороженный в лед бутерброд. 1970.

Друг и советчик царской семьи крестьянин Григорий Распутин и его славящаяся веселым нравом свояченица Маша. 1913.

Писатель Антон Чехов в своем доме в Ялте радуется приезду племянницы Анфисы из Москвы. 1899.

Всемирно известный бас Федор Шаляпин обсуждает с внучатым племянником Прохором его опереточные похождения. 1930.