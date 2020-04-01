Вопрос дня: Как вы себе на карантине настроение поднимаете?

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Для поднятия настроения лучшее - это информация, что пандемия эта кончится не летом, а пораньше, до мая. Те, кто работает с нами, - почти все на удаленке, сложности из-за того, что не решить конфиденциальные вопросы один на один.

Вадим ДРОБИЗ, руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- А я 14 лет работаю без выходных, и мне никаких спецмер для поднятия настроения не надо. Выглянул в окошко, посмотрел, как живут Химки родные, - и дальше за работу.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Сейчас точно не до Дня смеха! Никто из моих друзей и товарищей розыгрышей в это время не оценит. Притом я лично и мои соратники пережили столько всего за свою жизнь, что этот коронавирус нам настроения точно не испортит!

Руслан ИСАЕВ, глава Независимой наркологической ассоциации:

- Мы работаем в усиленном режиме: у людей сейчас масса страхов, которые мы купируем. Как тут поднимать настроение? Только результативной работой, когда пациент перестает видеть ужас за каждым углом, часто связанный не с реально происходящим вокруг, а с тем, что творится в его голове.

Полина КАРЕВА, агентство «Рыбсеть»:

- У нас продолжаются поставки и рыбы, и икры, но покупают деликатесные вещи все меньше и меньше. Я-то работаю на удаленке, но вижу, как некоторые оргвопросы решаются туго - при личном общении все происходило быстрее. И смеяться 1 апреля моим коллегам да и мне самой не сильно-то хочется.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:

- Настроение себе я, несмотря на закрытие моего ресторана и переход работы кафе в режим «на вынос», поднимаю, сидя с близкими у камина, пересматривая любимые фильмы, размышляя о вечном. Традиция розыгрышей 1 апреля у нас есть - и, думаю, ее поддержат и на этот раз…

Ольга, слушательница Радио «КП» (97,2 FM), Волгоград:

- Открою дачный сезон: подниму виноград, поправлю забор, сожгу прошлогодние ветки - вот вам и День смеха...