Коронавирус в Турции, последние новости на 1 апреля 2020: страна запустила национальную компанию солидарности

На 1 апреля 2020 года последние новости по ситуации с коронавирусом в Турции таковы: 13531 случаев заболевания, 214 смертей. За сутки в стране выявили еще 2704 случаев заболевания.

В Турции также введен особый режим - закрыты все рестораны, бары, кафе, спортзалы и салоны красоты. Все массовые мероприятия отменили, а граждане старше 65 лет не могут покидать свои квартиры. Все остальные могут выходить из дома только в случае крайней необходимости, например, в магазин или в аптеку.

27 марта страна закрыла авиасообщения с другими странами - это еще одна мера профилактики распространения коронавируса в Турции. А на междугородные поездки необходимо получать разрешение у представителей власти.

Пока что в стране есть запас тестов, перчаток и масок, а продукты в магазинах появляются без задержек. Если говорить о последних новостях на 1 апреля 2020 года, Турция отправила самолет с медицинским грузом для Италии и Испании. Там есть защитные костюмы, антибактериальные средства и маски.

А турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил, что пожертвует свою заработную плату за семь месяцев на борьбу с коронавирусом в связи с запуском национальной кампании солидарности. Ее цель - помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за пандемии.