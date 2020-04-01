2020-04-01T11:38:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 1 апреля 2020: страна запустила национальную компанию солидарности

Рассказываем о последних новостях по ситуации с коронавирусом в Турции на 1 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 1 апреля 2020: за сутки заболели еще 2704 человекКоронавирус в Турции, последние новости на 1 апреля 2020: за сутки заболели еще 2704 человекФото: REUTERS
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На 1 апреля 2020 года последние новости по ситуации с коронавирусом в Турции таковы: 13531 случаев заболевания, 214 смертей. За сутки в стране выявили еще 2704 случаев заболевания.

В Турции также введен особый режим - закрыты все рестораны, бары, кафе, спортзалы и салоны красоты. Все массовые мероприятия отменили, а граждане старше 65 лет не могут покидать свои квартиры. Все остальные могут выходить из дома только в случае крайней необходимости, например, в магазин или в аптеку.

27 марта страна закрыла авиасообщения с другими странами - это еще одна мера профилактики распространения коронавируса в Турции. А на междугородные поездки необходимо получать разрешение у представителей власти.

Пока что в стране есть запас тестов, перчаток и масок, а продукты в магазинах появляются без задержек. Если говорить о последних новостях на 1 апреля 2020 года, Турция отправила самолет с медицинским грузом для Италии и Испании. Там есть защитные костюмы, антибактериальные средства и маски.

А турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил, что пожертвует свою заработную плату за семь месяцев на борьбу с коронавирусом в связи с запуском национальной кампании солидарности. Ее цель - помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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