Стали известны планы России по снижению парниковых выбросов

В сентябре 2019 года Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, в рамках которого страны пытаются удержать рост глобальной средней температуры в пределах 1,5-2°С.

В рамках развития международного соглашения Минэкономразвития России подготовило план по снижению выбросов парниковых газов до 2050 года. Согласно нему Россия внесет самый значимый вклад в ограничение роста глобальной приземной температуры уровнем 1,5°С, а накопленное снижение выбросов составит 90 млрд т эквивалента углекислого газа (СО2) к 2050 году.

План предполагает для Российской Федерации четыре сценария развития климатического регулирования: базовый, интенсивный, инерционный и сценарий без мер господдержки. По словам экспертов, как наиболее перспективные необходимо рассматривать «базовый» и «интенсивный», вокруг которых пойдет дискуссия о возможной реализации.

Согласно базовому сценарию выбросы парниковых газов к 2050 году снизятся на 36% (по сравнению с 1990 годом), до 2 млрд т эквивалента углекислого газа (СО2). По сценарию в качестве необходимых мер предлагается внедрение энергосберегающие технологии в энергетике и промышленности, наращивание объемов переработки отходов и рекультивация крупнейших полигонов, стимулирование производств с высоким классом энергоэффективности и повышение пожаробезопасности в лесах.

В рамках интенсивного сценария снижение составит уже 48%, до 1,6 млрд т эквивалента CO2. Так называемая «углеводородная нейтральность» будет достигнута к 2100 году. Сценарий предлагает следующие меры: регулирование выбросов парниковых газов (введение «углеродного» налога или сбора), введение жестких мер по реализации концепции расширенной ответственности производителей (введение обязательных утилизационных сборов), запрет сплошных рубок леса, обязательное оснащение зданий солнечными коллекторами, фотопанелями (активное внедрение ВИЭ), обязательное введение национальной системы маркировки углеродоемких товаров (в обязательном порядке на всей продукции должна появиться информация о происхождении энергии).

По мнению экспертов, внедрение ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий уже нашло свое отражение в стартовавшем в прошлом году национальном проекте «Экология». Однако, имеются опасения, что в рамках "интенсивного сценария" некоторые отрасли российской экономики дополнительное давление в условиях экономического кризиса и ситуации с пандемией коронавирусной инфекции могут просто не пережить.

Отметим, что Россия уже снизила выбросы на 41 млрд т эквивалента СО2 и является абсолютным лидером по этому показателю. Фактически Россия задержала процесс глобального потепления почти на год, в то время как другие страны его, наоборот, ускоряли.