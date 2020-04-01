Раскрыта месячная зарплата в шоу «Окна» Дмитрия Нагиева

Драки в студии, катающиеся по полу женщины, ведущий с разбитым носом — все это душка Валерий Комиссаров, ведущий шоу «Моя семья», воплотил на экраны задолго до Андрея Малахова с Гогеном Солнцевым.

Комиссаров был не только создателем шоу «Дом-2», но и проекта «Окна» с Дмитрием Нагиевым. И в интервью Ксении Собчак рассказал, сколько платил длинноволосой тогда еще звезде скетчкома «Осторожно, модерн!».

- Он получал копейки, - ненадолго задумался Валерий. - Около 600 тысяч рублей (в 2002 году). В месяц. Ну, наверно, не копейки.

Комиссаров дал интервью Ксении Собчак

После этого продюсер раскрыл секрет успеха Нагиева. Он состоит из нескольких компонентов.

- У него есть несколько атрибутов мегазвезды, - подчеркнул Комиссаров. - Во-первых, он трушный. То есть правдивый. Абсолютно! Как кошка: ему не нравится — он не будет делать ни при каких обстоятельствах. Ни за деньги, ни без денег. Во-вторых, он человек с характером. Если что-то стукнуло в голову, с дороги не сойдет. Принципиальный человек. В-третьих, он красавец и секс-символ. До сих пор он в хорошем теле, качается, ему это идет. И, самое главное, он не стесняется быть клоуном.