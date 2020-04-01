Мир после пандемии: какие профессии выживут, а что уйдет в небытие

Пандемия рано или поздно закончится (лучше бы пораньше!). Экономический кризис тоже не вечен. Но тряхнуло весь наш земной шарик вполне ощутимо. Коронавирус, падение цен на нефть, снижение деловой активности – все это приводит к тому, что наша жизнь в довольно короткий срок заметно изменится. Сейчас чуть ли не каждый первый эксперт словно мантру повторяет фразу «Мир уже не будет прежним». Да, не будет. Но каким он будет?

Мы поговорили об этом с ведущими российскими учеными, предпринимателями, аналитиками. Сегодня – первая публикация. О том, какие профессии нынешняя ситуация, скорее всего, снесет или существенно сократит спрос на них, и какие профессии станут более востребованными. Чему учиться, чтобы остаться на коне?

Рассказывает директор центра научно-технологического прогнозирования Института статистическихисследованийиэкономикизнаний НИУ ВШЭ Александр Чулок.

В начале 2020 года большинство экспертов единодушно говорили о том, что мир, в том числе и Россия, входит в цифровую десятилетку. Приходит эпоха замены ручного труда роботизированным, безлюдных фабрик и отмирания не только рутинных профессий – таких как бухгалтеры, охранники или водители, - но и креативных, связанных с проектированием, дизайном и даже образованием.

Переведя буквально хирургическим образом все оффлайн активности в онлайн, пандемия спутала карты многим, казалось бы, устойчивым трендам.

Нужно налаживать производство у себя. Значит, для этого понадобятся кадрыФото: Олег ЗОЛОТО

Нацбезопасность: производство продуктов, важных для страны, на своей территории.

Закрыв границы, оказавшись в добровольной изоляции от глобальных производственных цепочек, страны столкнулись с реальной угрозой национальной безопасности. Многие не уделяли ей должного внимания в погоне за выгодной нишей специализации в мировом торговом пространстве. Речь идет о том, что далеко не все страны в состоянии производить все необходимое для себя. Раньше можно было концентрироваться на производстве отдельных продуктов или оказании услуг. Теперь многие жизненно необходимые товарные позиции невозможно закупить за границей. То есть нужно налаживать производство у себя. Значит, для этого понадобятся кадры.

Займут ли местные жители места мигрантов на стройках?

Вторая проблема. Уже в ближайшее время перекрытые миграционные потоки могут резко повысить спрос на низкоквалифицированных специалистов, которых страны импортировали из соседних государств. Дешевая рабочая сила в основном из более бедных стран больше не поступает на рынок. Займут ли ее место местные жители, оставшиеся без своих теплых мест - большой вопрос. Но, по крайней мере, работа в этом секторе будет.

Креативные лидеры? Куда их столько!

В свою очередь, креативный класс, профессионалы новой технологический волны, охота за головами которых велась по всему миру, наоборот, может оказаться не востребован в таком количестве. Без глобальной, мировой экосистемы их роль сильно ограничена, даже с видеосвязью 24x7. Миру сейчас, скорее, нужны антикризисные управляющие, а не бизнес-лидеры.

Пойдут ли бармены в курьеры?

Очевидно, что в ближайшем будущем нас ждет резкий рост безработицы (только в США на конец марта число безработных превысило 3,3 млн. человек при среднем ежегодном значении 400-500 тыс. чел.). В первую очередь в таких секторах, как туризм, логистика, недвижимость, индустрия развлечений.

Вряд ли миру понадобится столько барменов или фитнес-тренеров. Конечно, им могут быть предоставлены вакансии курьеров или специалистов в сельском хозяйстве. Захотят ли они – второй вопрос. Первый вопрос – должны ли?

Вряд ли миру понадобится столько же фитнес-тренеров как раньшеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но даже в тяжелые времена, когда закрывается одна дверь – открывается другая. Заглянем?

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Наиболее востребованные профессии ближайшего будущего будут связаны прежде всего с удовлетворением человеческих потребностей. Они по сути своей не менялись уже тысячелетия. Трансформировалось только форма.

Виртуальные гиды, спецы по кибербезопасности и IT инфраструктуре

Желание изучать новое, простое человеческое любопытство может легко дать старт виртуальным турам и экскурсиям – технологии дополненной и виртуальной реальности это уже позволяют. Осталось найти грамотных гидов из числа уволенных с других работ, с которыми без спешки можно будет прогуляться по любимым улочкам Парижа или заново открыть для себя Москву.

После прекращения пандемии рынок недвижимости вряд ли вернется в прошлое: кто захочет снова тратить по два часа на дорогу и сидеть в пыльном офисе? Народ начал осваивать удаленную работу.

Да и жизнь на природе куда приятнее городских джунглей. Вот только комфортной ее назовешь не всегда. Восстановить привычные условия работы и жизни могут помочь уволенные специалисты по логистике, строительству, ритейлу, если их раньше не переманит индустрия курьерских услуг, растущая на глазах.

Потребность в коммуникации как в рамках рабочего процесса, так и социализации уже сделал видеосервисы самым лакомым кусочком для инвесторов. Акции компании Zoom Technologies выросли почти в 600 раз на волне интереса к популярному сервису видеосвязи Zoom. Хотя на самом деле эта компания совершенно не связана с этим продуктом.

Не останутся без работы специалисты по IT инфраструктуре, анализу больших данных, кибербезопасности и сохранности данных, число которых накапливается экспоненциально.

Преподаватели, помогатели и мозговеды

Попытки онлайн образования заменить неповторимую атмосферу столетних университетов или искрометную речь мотивационного спикера уже выглядят пройденным этапом на фоне тотального перехода на «удаленку». Смогут ли студенты и преподаватели проявить достаточный уровень самоорганизации и контроля, увидим в ближайшее время. По крайне мере, пройти пару продвинутых курсов по Форсайту или литературе 19 века теперь может практически каждый желающий. А чем еще заниматься в период смены эпох, как не инвестициями в собственную конкурентоспособность?

Смогут ли студенты и преподаватели проявить достаточный уровень самоорганизации и контроля, увидим в ближайшее времяФото: Мария ЛЕНЦ

Значит, понадобятся специалисты по тайм-менеджменту и организации рабочего места. Для тех, кому сложно самостоятельно адаптироваться к скорости и масштабу происходящих перемен, подставят свое плечо профессиональные психологи, спрос на услуги которых уже существенно вырос в мире.

Виртуальный бармен

Для фитнес-тренеров и барменов тоже может открыться окно возможностей, если исходить из анализа потребностей клиентов, а не упираться в попытки вернуть оффлайн форматы. И кто как не они знают все самые сокровенные особенности человека? Они смогут уйти в онлайн!

Виртуальные бары уже появились – можно зайти из дома и пообщаться с другими посетителями без ущерба для здоровья.

Конечно, любая трансформация на рынке труда очень чувствительна, и за каждой цифрой стоят живые люди. Но если воспринимать происходящее процессы как неизбежное ускорение грядущих перемен и отталкиваться не только от собственных компетенций, но и потребностей экономики и общества, можно найти свое окно возможностей. В конечном счете, специалисты утверждают, что в результате действия новой технологической революции нам все равно придется кардинально менять профессию минимум два раза в жизни, так почему не начать прямо сейчас?

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