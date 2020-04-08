2020-04-08T07:33:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 8 апреля 2020: медицинские маски будут выдавать бесплатно

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 8 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 8 апреля 2020: выздоровели уже 1 582 человекаКоронавирус в Турции, последние новости на 8 апреля 2020: выздоровели уже 1 582 человекаФото: Иван МАКЕЕВ
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В Турции растет число заболевших коронавирусом. По последним новостям на 8 апреля 2020 года, в стране уже зафиксировано 34 109 случаев заболевания. Скончались от инфекции 725 человек, выздоровели - 1 582 человека.

Ограничительные меры в Турции действуют до сих пор: закрыты все заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-клубы, салоны красоты. Работают только магазины с товарами первой необходимости и аптеки. Кроме того, детям и подросткам младше 20 лет людям и старше 65 лет запретили покидать квартиры.

Въезд и выезд в крупных городах закрыт. Международное авиасообщение временно остановлено, чтобы не дать инфекции распространиться.

Также отметим, что в Турции, в отличие от некоторых других стран, есть запас медикаментов, средств защиты от вируса, медицинского оборудования. Там собираются строить новые больницы. Некоторые, к примеру, хотят возвести на территории бывшего аэропорта в Стамбуле. Кроме того, Турция помогает и другим странам бороться с инфекцией, отправляя им грузы с гуманитарной помощью.

По последним новостям на 8 апреля 2020 по коронавирусу в Турции, власти будут бесплатно выдавать гражданам медицинские маски. Чтобы их получить, нужно оставить заявку на специальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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