Коронавирус в Турции, последние новости на 8 апреля 2020: медицинские маски будут выдавать бесплатно

В Турции растет число заболевших коронавирусом. По последним новостям на 8 апреля 2020 года, в стране уже зафиксировано 34 109 случаев заболевания. Скончались от инфекции 725 человек, выздоровели - 1 582 человека.

Ограничительные меры в Турции действуют до сих пор: закрыты все заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-клубы, салоны красоты. Работают только магазины с товарами первой необходимости и аптеки. Кроме того, детям и подросткам младше 20 лет людям и старше 65 лет запретили покидать квартиры.

Въезд и выезд в крупных городах закрыт. Международное авиасообщение временно остановлено, чтобы не дать инфекции распространиться.

Также отметим, что в Турции, в отличие от некоторых других стран, есть запас медикаментов, средств защиты от вируса, медицинского оборудования. Там собираются строить новые больницы. Некоторые, к примеру, хотят возвести на территории бывшего аэропорта в Стамбуле. Кроме того, Турция помогает и другим странам бороться с инфекцией, отправляя им грузы с гуманитарной помощью.

По последним новостям на 8 апреля 2020 по коронавирусу в Турции, власти будут бесплатно выдавать гражданам медицинские маски. Чтобы их получить, нужно оставить заявку на специальном сайте.