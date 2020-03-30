Карантин-FM: Ургант и Киркоров пляшут дома, Баста и Гуф помирились, Майданов нелепо подражает итальянцам

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Пророческое стихотворение Иосифа Бродского стала девизом для всей планеты. Но шоу-бизнес словно ожил. Сбросил панцирь из пафоса, самомнения и снисходительности и ударился в пляс. Прямо в домашней одежде, на фоне утвари, книг и картин знаменитости записывают песни, пишут картины и выступают на балконе. «КП» собрала самые яркие образчики того, что всеобщее горе может не только сплотить, но и отрезвить, и вернуть к истокам.

Баста и Гуф воссоединились

Записавшие совместный альбом 10 лет назад рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Гуф (Алексей Долматов) пережили разные времена — ругались, предъявляли друг другу претензии, устраивали онлайн-перепалки, но в итоге так соскучились, что начали снова писать рэп вместе. Чего только не бывает на карантине, правда? На днях Баста провел прямой эфир в инстаграме и узнал, что Гуф прислал ему демо-версии песен, из которых может состоять их второй совместный альбом.

Баста и Гуф о Джиган, о демках, завет в гости..

Символично, что именно Баста стал исполнителем, с которым Гуф записал ироничный трек «Гуф умер». Теперь Алексей возвращается в жизнь (были проблемы с наркотиками) не без помощи Василия.

Гуф ft. Баста - Гуф Умер..

- Да, я просто сел заниматься тем делом, о котором мы с тобой поговорили, - раскрыл Баста секрет своей изоляции. - Понимаешь? В студии, я в подвал ушел, короче. Я вернулся в андер.

Теперь Алексей возвращается в жизнь (были проблемы с наркотиками) не без помощи Василия

Денис Майданов комично косит под итальянца

Emanuela on Twitter..

Насмотревшись на ошалевших от коронавируса итальянцев, которые поют серенады и гимны любимых футбольных клубов, стоя на балконах в режиме изоляции, русский шансон не сдержался, чтобы не дать ответ. С присущим вкусом.

Заслуженный артист России Денис Майданов, который славится исполнением пафосных песен, а еще перепевками «Группы крови» Виктора Цоя, вышел на балкон многоэтажки в Одинцове...чтобы спеть.

Денис Майданов Группа Крови (В. Цой) LIVE @ Авторадио..

Шансонье объяснил это желанием жителей Трехгорка услышать его творчество. Мол, сами попросили, вот и решил спеть в поддержку врачей печально знаменитой больницы в Коммунарке (от которой до Одинцово — около 40 километров). Видимо, сила таланта и вокала должны были преодолеть расстояние и дойти до эскулапов.

На ролике, снятом телеканалом 360, видно, как мама с ребенком и две бабушки заинтересованно наблюдают за происходящим, стоя у дома, который Майданов выбрал в качестве сцены.

Денис Майданов спел на балконе для бабушек в карантине в Одинцово..

Казалось бы, что тут такого? Начнем с того, что это пошлое подражание плачевной итальянской традиции. Неапольский флешмоб — вынужденный побочный эффект национального горя, с которым столкнулась Италия после эпидемии коронавируса. Выход Майданова на чужой балкон между лестничными пролетами — нелепая попытка словить хайп во время беды. Кроме того, что это небезопасно и противоречит принципам самоизоляции. Камеры, профессиональный звук, съемочная группа — все это живые и работающие люди, создающие только риск для потенциальных пациентов больницы в Коммунарке. Не говоря о том, что выглядел перфоманс слишком нарочито и навязчиво. Впрочем, этим и ложился в стилистику творчества Майданова.

Pierpaolo Fenderico on Twitter..

Ургант с рулоном, Ивлеева с колбасой, Киркоров с детьми

Креативный директор русского поп-ютуба Александр Гудков как всегда вовремя сориентировался и снял клип «Самоизоляция», куда позвал не только коллегу по «Вечернему «Урганту» Ивана Урганта, но и остальных звезд, возбуждающихся на слово хайп: ведущую Настю Узенюк (в девичестве — Ивлееву), солиста Little Big Илью Прусикина, комика Илью Соболева, рэпера Тимати и других.

Звезды российского шоу-бизнеса предстают простыми людьми, запертыми дома

Получилось именно то, чего мы все так долго ждали. Нефальшивое и непошлое видео, в котором звезды российского шоу-бизнеса предстают простыми людьми, запертыми дома. Иван Ургант крутит педали велотренажера и глядит в объектив через туалетную бумагу, Филипп Киркоров в пестрой пижаме пляшет вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином-Кристином, Настя Ивлеева пьет винишко и размахивает длинной палкой колбасы, Илья Прусикин пишет автопортрет, Александр Гудков точит ногти там, где его кошка обычно точит когти. И только Тимати сосредоточенно делает махи эспандером, демонстрируя всем почти полное отсутствие жировой ткани. Ролик ценен абсолютной откровенностью: каждый в нем проявил себя сам, без сценария. Сняли в домашних условиях и прислали.

САМОИЗОЛЯЦИЯ. Вечерний Ургант...

Для сравнения: клип, сделанный музыкальной студией Гудкова, набрал больше двух миллионов просмотров за пару дней, в то время как «креатив» Дениса Майданова — 13 тысяч за тот же срок.

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