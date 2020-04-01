МегаФон предложил бесплатные фитнес-уроки

Спортзалы закрыты на карантин, но жизнь продолжается - занятия перешли в домашний формат.

Придумывать замену тренажерам и изобретать велосипед не надо: в спортивных видеороликах с комплексами упражнений наглядно показано, как поддерживать форму, не выходя из дома. Здесь и зарядка, и силовые интенсивные тренировки, и пилатес, и растяжка, и медитация.

-Новое спортивное направление появилось и на нашей платформе «МегаФон Образование», и на МегаФон ТВ - абоненты могут выбрать наиболее удобный формат. Бесплатный доступ к контенту на месяц делает его доступным для всех, – отметил генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

На МегаФон ТВ фитнес-контент входит в семейный пакет «Максимальный», который включает 216 каналов и 10 сериалов, и в пакет «Блогеры».

СПРАВКА

На платформе «МегаФон Образование» представлены 85 партнерских и собственных онлайн-курсов для старшеклассников, студентов и молодых специалистов по IT, менеджменту, маркетингу, финансам. Есть на платформе и узкоспециализированные курсы.

Теперь платформа дополнена спортивным пакетом, который подойдет людям всех возрастов.