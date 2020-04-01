Хоккеисту-паралимпийцу подарили современный протез

Сегодня Илья Попов — заслуженный мастер спорта России, нападающий сборной России по следж-хоккею, серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года.

В прошлом - музыкант военного оркестра бригады каспийской морской пехоты. Илье Попову было всего 19 лет, когда в результате теракта 9 мая 2002 года в Каспийске он потерял левую ногу. За плечами у него - почти 20 лет преодоления, внутренней борьбы и упорного труда.

Недавно Илья стал одним из героев фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто». Его запустил фонд «Память поколений» вместе с известными fashion-фотографами Ольгой Тупоноговой-Волковой и Славой Филипповым.

Авторы хотят показать россиянам настоящие лица героев рядом с нами - простые, честные, добрые. А еще оказывают поддержку этим удивительным людям.

В рамках проекта Благотворительный фонд «Память поколений» совместно с партнером Орто-Космос установил Илье Попопову новый протез бедра модульного типа с внешним источником энергии. Стоимость протеза, собранного с учетом индивидуальных потребностей спортсмена, составляет 3 789 100 рублей.

В рамках проекта Благотворительный фонд «Память поколений» совместно с партнером Орто-Космос установил Илье Попопову новый протез бедраФото: материалы пресс-служб

Инновационный протез оснащен самообучающимся всепогодным коленным модулем RHEO KNEE XC и энергосберегающей карбоновой стопой PRO-FLEX LP. Усовершенствованная конструкция значительно улучшает подвижность и гибкость. Протез позволяет бегать, ездить на велосипеде и ходить по лестницам. Это одна из самых передовых мировых разработок в области протезирования.

КСТАТИ

Героям помогут несмотря ни на что

Участниками проекта «Герои России, какими их не видел никто» стали люди, которые обороняли Ленинград и Сталинград, штурмовали Грозный, освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане и ставили рекорды в космосе. Самому старшему участнику проекта 101 год, младшему — 35 лет.

Фонд «Память поколений» продолжает оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и современных боевых действий. Он закупает бионические протезы рук и ног и коляски для паралимпийцев-бывших военных, слуховые аппараты, обеспечивает курсы реабилитации и многое другое. После такой помощи жизнь людей сильно меняется, отпечатки войны уходят.

Даже усиленные меры по предотвращению распространения коронавируса не остановят эту работу. Фонд продолжает предоставлять Героям Советского Союза и России основную помощь, на которую можно оставить заявку онлайн или по телефону. Это медикаментозная помощь, реабилитация и лечение, протезирование и слухопротезирование, предоставление инвалидных кресел и кресел-колясок, бесплатная психологическая и юридическая помощь, а также помощь волонтеров.