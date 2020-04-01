Коронавирус в США, последние новости на 1 апреля 2020: число заболевших подбирается к отметке в 200 тысяч

Одна из самых серьезных ситуаций по коронавирусу сейчас в США. На 1 апреля 2020 года количество случаев заболевания достигло 189035, из них скончались уже 4011 человек. А за последние сутки опасную инфекцию выявили у 24 761 человек.

Конечно, принимаются различные меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Согласно последним новостям на 1 апреля 2020 года в США Дональд Трамп продлил режим ограничений, которые ввели в связи с пандемией. По-прежнему будут закрыты все бары, кафе и рестораны, а все учащиеся продолжат удаленную учебу. Также введен временный запрет на въезд иностранцев. Все эти ограничения будут в силе минимум до 30 апреля.

Но, между тем, в Белом доме считают, что количество жертв коронавируса может достигнуть 100-200 тысяч человек уже в апреле. Сейчас эпицентром распространения инфекции является Нью-Йорк, все медицинские учреждения в городе переполнены, к ним стянуты мобильные морги.

29 марта на помощь местным жителям отправился из Вирджинии медицинский корабль «Комфорт», на борту которого находится 1000 больничных коек, 12 операционных и два медицинских генератора кислорода. Также Россия направит США самолет с медицинской техникой и средствами защиты от вируса.