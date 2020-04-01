Путин перешел на работу на удаленке

Еще накануне совещания президента с членами правительства пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ради общей безопасности в разгар эпидемии коронавируса их на это мероприятие не приглашают. Вместо этого весь разговор будет транслироваться в прямом эфире по телевидению.

Но в среду Песков рассказал, что решено было пойти и еще дальше.

- Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате, - заявил он. - Президент будет в Ново-Огарево и посредством телеконференции он будет связываться с большим набором членов правительства. Это такая новация, мы полностью задействуем технологические возможности для обеспечения дистанционного формата.

Таким образом, это уже второе мероприятие на этой неделе, которое президент проводит в режиме телеконференции. Более того, как рассказал Песков, Владимир Путин в последние дни предпочитает работать, как принято говорить, на удаленке.

- Вы видите, президент предпочитает в эти дни делать все дистанционно, - привел пример Песков. - Но при этом он использует защищенные каналы связи. Все видят, как он работает удаленно, и сейчас этот формат будет использоваться максимально широко.

Рассказал спикер Кремля и о ситуации с посещением Путиным больницы в Коммунарке и безопасности его сопровождавших.

- Все, кто был с президентом в Коммунарке, ежедневно тестируются на короновирус, - сказал Песков. - Включая вашего покорного слугу. Естественно мы принимаем меры предосторожности, все стараемся делать дистанционно.