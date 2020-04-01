2020-04-01T13:18:59+03:00
Экономика

На совещание по коронавирусу Собянин и Мурашко пришли в масках, а Белоусов в респираторе

Россияне, помещенные на домашний карантин, будут обязаны вести журнал о своем самочувствии
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по противодействию коронавирусу COVID-19 в Доме правительства РФ. Александр Астафьев/POOL/ТАССПремьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по противодействию коронавирусу COVID-19 в Доме правительства РФ. Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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В среду премьер Михаил Мишустин провел в Белом доме ставшее уже традиционным заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Но если раньше члены кабмина и участники совещания приходили на него без средств индивидуальной защиты, то на этот раз картина изменилась.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов пришел на совещание в респираторе, а мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова — в медицинских масках. Правда, перед началом совещания они их сняли. Напомним, Собянин, Мурашко, Попова, а также участвующая в заседании вице-премьер Татьяна Голикова сопровождали Владимира Путина во время посещения инфекционной больнице в Коммунарке, у главврача которой накануне был диагностирован коронавирус.

Как рассказал премьер Михаил Мишустин, затраты на покупку компаниями медицинских масок, тест-систем и другого медоборудования для борьбы с коронавирусом будут вычитаться при расчете налога на прибыль. Такие поправки в законодательство премьер поручил внести Минфину и Минэкономразвития.

Мишустин также сообщил о новых правилах, которые будут обязаны соблюдать россияне, вернувшиеся из-за границы и помещенные на карантин. Им придется самостоятельно заполнять журнал о своем самочувствии на едином портале госуслуг, а также подтверждать свое нахождение дома.

- С помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине, и в случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе, и в МВД, - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

По его словам, тест на коронавирус в России проводят уже 95 лабораторий по всей стране. Всего за сутки делается 36 тысяч анализов, тогда как в первые дни распространения заболевания обрабатывалось чуть более 500 проб.

Как отметил Мишустин, по этому показателю Россия находится в тройке мировых лидеров.

Премьер также обратил внимание на работу ЗАГСов во время коронавируса.

- В связи с тем, что работа ЗАГСов приостановлена по определенным форматам, необходимо обеспечить условия, чтобы их услуги можно было бы получить дистанционно. Жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается, люди женятся и детей рожают, и у них должна быть возможность регистрировать это событие, - сказал премьер.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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