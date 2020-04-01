Голь на выдумки хитра: блогерша сделала бикини из масок, а звезда Голливуда устроила голую фотосессию с собакой

Мировой карантин набирает обороты не только по количеству изолированных территорий. В Инстаграме - своя статистика: чем дольше самоизоляция - тем горячее фото у главных красавиц.И это радует, ведь неизвестно, какими мы выйдем после "домашнего ареста"...

- В обилии голых фото именно сейчас нет ничего удивительного - это зов генов, - объяснил kp.ru психолог Андрей Зберовский. - Так женщины в опасной ситуации, как когда-то самки приматов, сигнализируют самцам: "Я молода и красива! Спаси меня, я тебе еще пригожусь!". Обилие откровенных фото в период бушующего коронавируса - это своеобразный «конкурс красоты», где победительница имеет самые высокие шансы на защиту, на повышение своего социального ранга, на корм и на продолжение рода.

Голливудская актриса и модель Эмили Ротаковски, несмотря на замужество, регулярно балует публику откровенными фото. То прикроет обнаженку прозрачной шторкой, то снимется в пенной ванне с красавцем (не мужем!), а теперь вот устроила дома горячую фотосессию в обнимку со своей огромной черной овчаркой. Прием сработал: фото набрало полтора миллионов лайков, а поклонники вслед за Эмратой повторяют оригинальный кадр.

emrata Эмили Ротаковски поиграла с собакой

Блогерша из Вьетнама, которая не раскрывает в Инстаграме свое настоящее имя, проявила еще больший креатив и смастерила бикини (этот тренд уже окрестили "маскини") из трех медицинских масок. Правда, далеко не все 700 тысяч подписчиков оценили такой креатив - мол, не время сейчас для пошлых шуток! И все же, нельзя не отметить - с такой фигурой это очень горячо!

noeloquence Блогерша из Вьетнама в бикини из масок

Модель из США Лорен Саммер, на которую в Инстаграме подписаны 2,4 млн человек, решила привлечь к себе внимание с помощью другого необходимого на карантине товара - туалетной бумаги. Такое фото с рулонами собрало 269 тысяч лайков.

heylaurensummer Лорен Саммер

Впрочем, не отстают и наши знаменитости. Один из самых горячих кадров опубликовала модель Наталья Андреева, которая во время Чемпионата мира по футболу-2018 в Москве мировые СМИ назвали самой красивой российской болельщицей за растиражированное фото в кокошнике.

modelandreeva Наталья Андреева

Звезда ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, оскандалившаяся с "кокаином в трусах" на самоизоляции показала фото из душа, чтобы доказать, что звезды красивы не только с тонной косметики на лице.

natalia_bochkareva_official Наталья Бочкарева

Комедиантка Екатерина Варнава не стала заморачиваться и просто обернула нагое тело в одеяло. Как отметили поклонники: "Красиво, конечно, но ничего же не видно!".

kativarnava Екатерина Варнава

Светлана Бондарчук и Ксения Собчак во время карантина забыли о нижнем белье. И 51-летняя Света, и 38-летняя Ксюша открыли грудь на радость поклонникам. И пусть пока их фото далеки от смелых кадров голливудских звезд, не стоит забывать, что в России мировой сценарий COVID-19 развивается с задержкой на 2-3 недели...

a030aa Светлана Бондарчук

xenia_sobchak Ксения Собчак

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