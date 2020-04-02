HUAWEI создал идеальный смартфон для фото и видео

Традиционная презентация флагманской серии смартфонов HUAWEI стала одним из признаков наступления весны. Причем, куда более верным, чем появление подснежников или возвращение ветреных грачей из теплых стран. Пользователи ждут от разработчиков HUAWEI новых чудес, и эти ожидания оказались не напрасны. Смартфон оснастили самым большим ультрасенсором на рынке, а значит, эти устройства создают максимально яркие и четкие фото 24 часа в сутки независимо от освещения.

Камера, как известно, – главное поле, на котором соревнуются конструкторы ведущих мировых брендов. Ричард Ю, генеральный директор Huawei Technologies Consumer Business Group, заявил во время презентации, что его компания создала самый мощный зум и самую совершенную оптическую систему, которые когда-либо использовались в смартфонах. Попробуем разобраться, какие возможности дает новый гаджет своему владельцу.

Объективы главного калибра

Для начала мы сравнили мощь камеры HUAWEI P40 Pro с вооружением предыдущего флагмана компании – P30 Pro (см. СРАВНИМ?). Очевидно, что объективы, которые всего лишь год назад считались орудием главного калибра, сегодня уступают возможностям нового камерофона. Основной модуль прибавил 10 мегапикселей и достиг значения 50 МП, разрешение широкоугольного объектива увеличилось вдвое.

Что еще нужно для превосходных фотографий? Светочувствительный сенсор RYYB размера king size, который захватывает на 40 процентов больше света, поэтому позволяет даже в условиях плохого освещения (например ночью) сохранять на снимках больше деталей. Увеличенный сенсор используется в обеих моделях серии HUAWEI P40.

Часто охотнику за гениальным кадром необходимо приблизить объект своего внимания. Смартфон Р40 Pro оснащен 5-кратным оптическим, 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом – показатели такие же, как в предыдущем флагмане P30 Pro, но качество картинки во всех трех режимах серьезно улучшилось.. Вдобавок появился аудиозум – он приближает звук при съемке видео, создавая эффект присутствия.

Идеальный снимок сделает искусственный интеллект

Иногда недостаточно быть Стивеном Спилбергом, чтобы фото или видео получились совершенными. Тогда за дело берутся умные алгоритмы. Впервые в линейке P40 представлена новая технология вычислительной фотографии HUAWEI Golden Snap («Золотой кадр»). С ее помощью искусственный интеллект (ИИ) с запасом делает серию кадров подвижного объекта, чтобы в финале предложить лучший вариант. Так, если вы фотографируетесь с друзьями, и кто-то из них закрыл глаза, умная камера моментально (и незаметно для вас) отфильтрует неудачные моменты и выберет те, где вся компания шикарно улыбается и смотрит выразительно.

В рамках этой же технологии появилась весьма полезная функция удаления лишних деталей с готового фото. Например, всего в одно касание можно убрать собственное отражение на снимке музейной витрины или случайных прохожих на портрете возле фонтана. Таким образом, с Golden Snap вы получите чистый фон и свой самый удачный ракурс.

Мощная фронтальная селфи-камера 32 МП с автофокусом тоже получила инновационные технологии. Теперь она делает еще более качественные и естественные селфи-снимки, а также снимает селфи-видео в формате 4К.

В камеру встроен инфракрасный датчик, который узнает владельца в лицо хоть при свете, хоть в темноте и открывает доступ к телефону.

Полетаем?

Все смартфоны серии HUAWEI P40 построены на базе процессора Kirin 990 5G. Он обеспечивает низкий расход энергии и высокую производительность даже при активной работе алгоритмов искусственного интеллекта. По энергоэффективности Kirin 990 превосходит другой популярный процессор более, чем на 30 процентов. Владельцы новых флагманских смартфонов должны быть готовы к самым высоким скоростям, как в режиме Wi-Fi, так и в сетях 5G, которые, надеемся, в скором времени появятся в России в широком доступе.

Удивительно, что высокотехнологичную начинку инженеры умудрились поместить в очень компактный корпус. Например, диагональ HUAWEI P40 Pro составляет 6,58 дюйма, а ширина – всего 72,6 мм (в размер ладони взрослого человека).

Вес HUAWEI Р40 Pro – 209 грамм. Он легче, чем другие популярные флагманы.

Смартфоном такой формы и веса удобно управлять одной рукой.

КАКИМИ ЕЩЕ ДОСТОИНСТВАМИ ОБЛАДАЕТ СМАРТФОН HUAWEI P40 Pro?

• Мощная батарея емкостью 4200 мА*ч.

• Быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge 40 Вт за 30 минут заряжает пустые аккумуляторы до 70 процентов.

• Поддерживает инновационную технологию реверсивной зарядки. Чтобы зарядить другой гаджет, работающий в режиме беспроводной зарядки, надо приложить его к задней стенке смартфона.

• Увеличенный сканер отпечатков пальцев работает на 30 процентов быстрее, чем на предыдущей модели P30 Pro.

• Особое матовое покрытие корпуса в цвете мерцающий серебристый, на котором не остается отпечатков пальцев.

• Аудиозум, дает возможность записывать звук издалека, надо только направить объектив видеокамеры в сторону объекта. Это создает эффект присутствия.

Где и как купить

Предзаказ HUAWEI P40 Pro и HUAWEI P40 стартует 2 апреля, оформить его можно в фирменном онлайн-магазине.

• Рекомендованная розничная цена HUAWEI P40 Pro – 69 999 рублей (при предзаказе в подарок предлагаются беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 3).

• Рекомендованная розничная цена HUAWEI P40 – 49 999 рублей (при предзаказе в подарок предлагаются беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 3).

В открытой продаже смартфоны появятся 10 апреля в магазинах HUAWEI и у партнеров.

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