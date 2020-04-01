«Росатом» приступает к печати клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких

«РусАТ», которая входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», готова к промышленному производству клапанов Вентури для аппаратов ИВЛ. Эти клапаны применяются совместно с аэрозольными масками для дозированной оксигенотерапии и обеспечивают пониженные концентрации подаваемого кислорода. Ресурс их работы ограничен - через несколько часов клапаны надо менять. Поэтому не удивительно, что многие страны из-за пандемии коронавируса столкнулись с дефицитом этих расходников. В ряде случаев проблему помогла решить 3D-печать.

Клапаны из биосовместимого полимера выходят из принтера уже готовыми к использованию, без финишной обработки. «РусАТ» сможет изготавливать около 300 клапанов в неделю.

-Предприятия российской атомной отрасли мобилизовали свои возможности для борьбы с пандемией коронавируса. Все компании «Росатома», которые специализируются на медицине, ищут производственные и интеллектуальные возможности для быстрой переориентации на выпуск оборудования и расходных материалов, необходимых медикам для борьбы с коронавирусом. Мы направили информацию о возможностях производства клапанов Вентури в Минздрав России, МЧС, Минобороны и Роспотребнадзор,– сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

По словам генерального директора «РусАТ» Михаила Турундаева, компания, как отраслевой интегратор Росатома в области аддитивных технологий, изучила возможность печати клапанов для аппаратов ИВЛ, изготовила опытные образцы и готова начать их производство для поставки в медицинские учреждения. Кроме клапанов, «РусАТ» может производить на 3D-принтерах дыхательные маски, респираторы и другие медицинские изделия.СПРАВКА

«РусАТ» производит 3D-принтеры и их компоненты, создает материалов и металлические порошки для 3D-печати, разрабатывает комплексное программное обеспечение для аддитивных систем, а также оказывает услуги по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство.