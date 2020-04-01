«Я отказался от лекарств». Пациент Коммунарки рассказал, как его спасли от коронавируса

Россиянина Виталия Миронова выписали из больницы в Коммунарке 31 марта. В палате он провел около двух недель. Инфекцию Виталий подхватил во время отпуска в Барселоне. Туда он полетел вместе с женой до разгара пандемии. Своей историей Виталий поделился с «КП».

ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ — ЛОМИЛО ВСЕ ТЕЛО

- Первые симптомы были похожи на ОРВИ. Обычная средняя температура. И предболезненное состояние, - сказал «КП» Миронов. - Была слабость, ломило тело. Был небольшой озноб в первый день. Скорую в первый день и вызвал. Мы были в Барселоне до того, когда все началось. Мы вернулись, еще даже меры не предпринимались, не измеряли температуру, не было людей в масках в «Шереметьево».

В больницу забрали одного Виталия.

- Потому что у меня коронавирус подтвердили, у жены – нет. Я был в больнице 16 дней. Сидел в палате один. Если говорить конкретно про мой случай, то от всех препаратов я отказался. Первую неделю мне вообще ничего не предлагали. С восьмого дня предложили препарат с серьезными побочными действиями. И на тот момент у меня уже прошли все симптомы. Поэтому я отказался пить препарат. Иммунитет сам справился. Я вообще ничего не пил. Мне предлагали Рибавирин, который вредный. И арбидол, - отметил он.

Больница в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

"МНОГИЕ ПРОШЛИ РЕАНИМАЦИЮ"

Миронов считает, что сам коронавирус совсем нестрашен. Опасны осложнения.

- Сам коронавирус вообще ничем не страшен, - сказал бывший пациент больницы. - Это как обычное ОРВИ. Сложность в том, когда это перерастает в пневмонию, могут быть проблемы с легкими. Тогда уже необходимо ложиться в больницу. Просто с коронавирусом можно пересидеть дома. А если вы чувствуете, что усложнилось дыхание и вы не можете задерживать воздух, это первые симптомы пневмонии. В этом случае надо ложиться в больницу, чтобы там были аппараты ИВЛ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

Но парень отметил, что многие проходили через реанимацию.

- Все в разном состоянии. У всех разные ситуации. Много молодежи, которые проходили через реанимацию. Но всех потом быстро восстанавливали. От двух до пяти дней в реанимации, в среднетяжелом состоянии. Потом их направляли в палату. Врачи не сторонятся пациентов, все очень спокойно. Медики ходят в спецзащите. Закрыты все участки тела. Я сейчас дома на карантине сижу. Как общий карантин закончится, можно общаться, я не представляю опасности. Заразиться от меня нельзя, - поделился Миронов.

Правда, он не смог получить от врачей внятного ответа: а возможно заболеть коронавирусом повторно...

Напомним, что именно больница в Коммунарке - главная в борьбе с коронавирусом в России на сегодняшний день. Не так давно там с визитом был президент РФ Владимиру Путин. Еще одна больница для приема инфицированных строится в столице.

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