Эпидемия коронавируса обернется для Индии экономической катастрофой

Когда неделю назад правительство Индии объявило о введении общенационального карантина на три недели, это выглядело, как попытка приостановить распространение в стране коронавирусной инфекции. На тот момент в Индии было выявлено не более 600 случаев заражения COVID-2019.

Такие меры кажутся оправданными. Согласно одному из прогнозов индийских вирусологов, к концу июля Индия рискует получить 300-500 миллионов инфицированных, из них - 30-50 миллионов будут переносить болезнь в тяжелой форме. Это в стране, где огромное количество бедных живут в антисанитарных условиях, где на тысячу человек приходится 0,7 больничных коек (для сравнения, в Италии этот показатель равен 3,4, а в США - 2,9), где на 1,37 млрд человек около 50 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

- Преимущества жесткого госконтроля, как в Китае, или продвинутой системы здравоохранения как в Европе или США в Индии нет, - констатирует глава Центра динамики заболеваний, экономики и политики Раманан Лакминараян. - На эпидемию COVID-2019 Индия даст уникальный ответ.

Но вроде благие намерения властей обернулись для страны настоящим апокалипсисом. Изоляция привела к социальному и экономическому коллапсу.

РАЗНОСЧИКИ «ЧУМЫ»

Из-за эпидемии коронавируса в Индии около 150-200 миллионов внутренних мигрантов оказались в один день без работы. Малограмотные, а подчас и вовсе безграмотные, бедные индийцы отправляются из своих деревень в города и живут за счет заработков одного дня, то есть получают ежедневную оплату за проделанную за день работу. Этих денег им хватает на еду и жилье. Средняя сумма такого заработка подчас не превышает 5 евро (250-400 рублей). Но сейчас из-за общенационального карантина прекратили работу не только крупные фабрики и заводы, но и рынки и стройки, где были задействованы деревенские мигранты.

Оказавшись без возможности прокормиться, многомиллионная толпа рабочих-однодневок ринулась из больших городов обратно домой. А при низком тестировании населения на наличие коронавируса (к 31 марта было проведено около 38 тысяч тестов), есть риск, что эти люди разнесут инфекцию по всей стране.

Пока была возможность покинуть города на автобусах и автомобилях, люди забивались в них подзавязку в надежде добраться до своих деревень. Но как только был введен запрет на железнодорожное и автобусное сообщение между штатами, мигранты ломанулись в сельские районы пешком. Полиция сообщает, что десятки таких «путников» ежедневно гибнут в ДТП.

Чтобы предотвратить социально-экономический кризис и побороть эпидемию коронавируса, власти Индии объявили о выделении 26 млрд долларов для поддержки бедных слоев населения. Им будут предоставлены продуктовые пайки. 83 миллиона семей получат бесплатные газовые баллоны для приготовления пищи, а 200 миллионов женщин денежные переводы в размере 6,65 долларов в течение ближайших трех месяцев. Эксперты отмечают, что этих мер поддержки катастрофически недостаточно. А в будущем запрос на оказание помощи населению будет только возрастать.

В первую очередь, индийское правительство должно не допустить перебоев в поставках продовольствия, иначе это может привести к голодным бунтам.

РОДИНА НЕ ПРИНИМАЕТ

После объявления общенационального карантина из Индии бегут иностранные мигранты. Около 2 миллионов непальцев, которые являются низкооплачиваемыми рабочими, вплавь пересекают реку Махакали, пытаясь добраться до родных берегов. Движение по мосту, соединяющему две страны, перекрыт. Некоторые выбирают менее опасный путь: пробираются тайком в свои деревни через поля и реки, в обход погранпостам.

Чтобы добраться до пограничного района Дарчулы, который располагается на непальской стороне, мигранты проводят в дороге по трое суток без сна. Но все эти жертвы оказываются напрасны. Власти Непала не готовы их принимать. Чтобы предотвратить распространение COVID-2019 они объявили о запрете въезда в страну для всех граждан, в том числе и своих собственных. Такое решение уже раскритиковала общественная организация Human Rights Watch, отслеживающая нарушение прав человека.

- Правительство Непала должно немедленно принять меры, чтобы его граждане могли вернуться домой, - заявили правозащитники.

Как отмечают непальские власти, им удалось договориться с Дели о предоставлении непальским мигрантам на время карантина временного крова. В приграничных районах таких пунктов уже насчитывается пять.

Всех нарушителей непальская полиция отлавливает, а их дома помечаются крестами, чтобы местные жители знали, что здесь проживает человек, находящийся на карантине.