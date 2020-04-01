Лолита — о препаратах, которые ей мог подмешивать муж: «Еще немного — и кранты, это криминальная история»

Уроженка Мукачево (Закарпатская область Украины) Лолита Милявская дала развернутое трехчасовое интервью земляку Дмитрию Гордону. Из него мы узнали про то, как семилетнюю Лолу вербовали в КГБ, почему развалился брак с Александром Цекало, зачем ей 72 укола в попу каждый год и как певица чуть не погибла от препаратов, которые ей кто-то подмешивал. «КП» приводит избранные фрагменты объемной беседы.

ПРО ШКОЛУ И КГБ

- Я училась в пяти школах. Меня выгнали из одной, потому что дочери диссидента было там не место. Там и случился допрос, пришли кагэбэшники, потому что папа заказывал посылки у нашей (еврейской) общины, и всем родственникам из эмиграции их раз в полгода присылал: джинсы, покрывала, детские вещи — чтобы они могли это продать и жить. Мне иногда перепадали красивые ученические пеналы. После развода с ним мама даже отказалась от алиментов и подписала бумагу, что разрешает ему уехать из страны (отец Лолиты, режиссер эстрады Марк Горелик, эмигрировал в Израиль в 1974 году). Мы жили в комнате площадью восемь метров — голой. Она спала на полу, а я на панцирной сетке, стоящей на кирпичах. И вот, когда я в школе однажды показала подаренный папой пенал, маму вызвали к директору, и пришли сотрудники КГБ: «А что ваш папа вывез в Израиль?». Я была в седьмом классе, они не имели права меня допрашивать. Директриса школы потом всем говорила: «Артистка — это проститутка». Это было о моей маме (джазовой певице Алле Никифоровой).

ПРО ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

- Я не чувствую, что весь мир Россию не любит. Я — россиянка. И меня так затрахали, что когда я несколько лет назад приехала в США на гастроли, то боялась: говорить по-русски или нет? Говорила. И меня радостно расспрашивали: «Ой! А откуда? Из Москвы?» Да пофигу людям! Никакой ненависти не видела. Даже психопатов не встречала. Почему ничего такого не ощущала? Я же для них не артистка, простая женщина, которая идет в магазин.

ПРО ЦЕКАЛО И ДРУГИХ МУЖЕЙ

- Скучаю ли я по Саше? Упаси Господь! Никогда. Я вообще так устроена, что если когда-то вынесла «приговор» по-человечески, то в 90% случаев потом никогда не меняла мнение. Потому что сужу по поступкам. Обмануть хорошими фразочками нельзя. Не могу скучать ни по кабаре-дуэту «Академия», ни по Цекало. Отношусь к этому как к периоду своей молодости и с данью уважения к партнеру. Но есть человеческие качества, которые меня во многом не устраивали. Если я пошла на эти отношения, наверно, любовь была безумная. Когда мы разошлись, мне было 37 лет, и я не знала, состоюсь ли я как сольная артистка. Мне внушил это Саша. Говорил об этом все время — что я никому не нужна. Это суть моей женской натуры: терпеть и думать, что за этими отношениями ничего нет. Загробная жизнь. Он и на деньги меня обманывал. Шабтай Калманович рассказывал, как помогал Саше делать в Австрии банковский счет в тайне от меня. При разводе я узнала, что осталась маленькая часть денег, которую мы заработали. Где остальные — не знаю. Когда мы разводились, он сказал: «Ты смогла пройти славу и деньги, а я не смог». Сейчас мы не общаемся.

ПРО СЕКС В 56 ЛЕТ

- Офигенный! Это другие чувства. Просто другие. Раньше все хотелось попробовать и чтоб разнообразия больше, экспериментов. А потом вычленяешь из этого то, что подходит и нравится, и если в партнерстве хорошо — тогда все отлично. Секс теперь не самоцель. Когда, как кролик, в 18 лет, то все хочется попробовать. Поэтому у нас весь курс (Московского государственного института культуры) сошелся и потом развелся.

ПРО НОВУЮ БЕРЕМЕННОСТЬ

- Не хочу. Почему я должна об этом думать? Если бы у меня была возможность почувствовать плечо, опору, я бы — да! А вот тащить одной...я не готова. Теперь уже не тот возраст. Я хочу жить для себя. Пусть у меня будут внуки. Моя работа — это мой ребенок (дочь Ева, 21 год), у моего мужчины тоже есть дети, он разведен. Если мужчина хочет детей от 56-летней женщины, это значит или гибели ее ждет, или имущества. Не потому что я такая циничная. Мир так устроен. Какая там политика? Тут «внизу» уже все заражены. Поэтому проще подсадить на ЭКО, а это — рак. Сумасшедшая статистика по раку после ЭКО, но о ней не говорят. Иметь детей надо от тех, о ком будет приятно вспоминать всю жизнь.

ПРО МАМУ, КОТОРУЮ В КИЕВЕ ИЗБИЛИ НОГАМИ

- Мама вела Еву из школы, говорила по-русски, и средь белого дня ей нанесли удар по затылку и по-украински спросили: «Шо, сука, размовляешь на собачей мови?». Еву не тронули. Люди подбежали не сразу. После этого я взяла охранника. Он ходит с ней до сих пор.

ПРО НАРКОТИКИ

- Один год я употребляла кокаин. Больше ничего! Я боюсь уколов, даже в задницу. Это был 2006 год. Потом купила себе книгу о вреде наркотиков, прочла ее и узнала, что зависимость возникает через пять лет после начала приема. А мне уже через год стало плохо. Я подумала: «Господи, какое счастье!».

ПРО ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ

- Раньше МХАТ, великие старики, раз в год лежали в реабилитационном отделении психиатрической больницы. Потому что так любил директор: все на капельницах. Откуда у них была такая память? За их здоровьем следили. И больница считала долгом проверять сосуды и все остальное.

Я лежала в реабилитационном центре. Там огромная территория — есть озера и храм. На моей территории были косящие от армии. Это был такой закуток, оазис. Психиатрическая больница находилась очень далеко — там лежали люди с действительно тяжелыми заболеваниями. Даже заглянуть туда не получится — сетка. С тех пор очень многих коллег я туда отправила. И все сказали спасибо. Всем помогли с депрессией.

Мы же люди неграмотные, а там меня научили: дважды в год ставлю сосудистые препараты. Вены у меня плохие, пришлось бы ставить 10 капельниц. А я делаю в мягкое место. Моя попа принимает 36 уколов весной и осенью, как «Отче наш». Бросила курить. Если этого не делать, с возрастом все процессы в организме затухают. Это гигиена мозга.

ПРО СТРАННОЕ ПОХУДЕНИЕ

- Ни одной диеты! Когда находишься в абьюзивных отношениях с человеком, у которого нарциссическое расстройство, это сказывается не только на психике, но и на весе. Эти люди не всегда отдают себе отчет в манипуляциях. Они их совершенствуют, но у них, нарциссов, другая химия крови. Это невероятно сложно — жить с таким человеком рядом. Два года никто из врачей не мог понять, что со мной. Просто прибавляется вес. Где я только не проходила обследования. Везде ставят диагноз «психосоматика». Потом выяснилось, что я подвергалась воздействию препаратов (вероятно, со стороны последнего мужа Дмитрия Иванова, с которым певица до сих пор судится — Авт.), о которых я не знала. Поэтому все серьезно, история криминальная. Так вот, когда я нашла в себе силы его выгнать, позвонила моему психиатру, и она обратила внимание на один гормон, показания которого зашкаливали. Такое бывает только у людей, которые ходят героином по вене. Это не про меня. Так выяснилось про препараты — я восстановилась и пришла в форму за месяц (после того, как перестала жить с мужем — Авт.), что было нереально. Еще немного и были бы кранты. Сейчас этим занимаются органы (видимо, речь идет о том, что отказ от неких психотропных веществ, которые Лолита принимала не по своей воле, экстремально быстро привел организм в порядок — Авт.), подробностей раскрыть не могу.