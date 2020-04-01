Из-за коронавируса в Непале остался 141 российский турист

«Я никогда и никого не просила о помощи, я всегда со всеми трудностями справлялась сама. Всегда находила выход из трудных ситуаций.

Но в нынешней обстановке, в которой оказалась, не только я одна, я кричу ПОМОГИТЕ! Нас 141 человек. Мы ЗАПЕРТЫ в Катманду.

Альпинисты и спортсмены, за плечами которых не один семи и восьмитысячник, включая Эверест…», - пишет в Фейсбуке одна из альпинисток Наталья Белокреницкая.

Звоним главному тренеру сборной России по альпинизму Павлу Шабалину.

- Если бы они были только в Катманду. Достаточно много людей застряло по миру. Я считаю, что эти проблемы должны все-таки каким-то образом решать на государственном уровне. Если 140 человек – это борт МЧС. Понятно, что надо туда самолет посылать, но на это требуется решение правительства.

- Там кто-то есть из известных альпинистов?

- Альпинисты из сборной по коммерческим маршрутам не ходят. Это сейчас называется высокогорным туризмом. С кислородом. Сборники ходят без кислородной смеси, по стенным маршрутам. Поэтому, те кто застрял в Непале - это все коммерческие группы.

- Никто из наших спортсменов из сборной России сейчас в горах не затерялся?

- И не только в горах. Некоторые могут оставаться и на отдыхе. К примеру, судья международной категории Сергей Борисов, который 6-8 марта отсудил первенство мира, уехал во Вьетнам. 27-го числа «Турецкие авиалинии» отменили рейсы. И люди сидят во Вьетнаме, посольство на них не реагирует. У них нет средств выехать. Когда вопрос встает, я обращаюсь в Минспорта, они говорят: он же не член сборной команды страны. Это понятно. Но он такой же человек, тоже имеет отношение к спорту высших достижений. И это не повод отказывать. В Фейсбуке есть видеозаявление Сергея Борисова. Он пишет, что вынужден жить на пляже, в палатке. Потому что в отели их не пускают, нет средств. Эвакуировать их не могут. Посольство перестало им отвечать.

- А с вами из Катманду не связывались эти группы?

- Нет. Это высокогорные туристы. Это коммерческие группы, скорее всего.

- Когда в Непале было землетрясение, туристов и альпинистов вывозили чартерами.

- Когда происходят точечные локальные бедствия, то это все просто сделать. Мобилизовать борт МЧС, несколько бортов. Но когда это по всему миру… Вы приводите в пример Непал, Катманду. Там в Таиланде, в Малайзии люди зависают, - говорит Шабалин.

О том, что в Непале сейчас нет экстремальных восхождений нам подтвердил и председатель комиссии по классическому альпинизму Александр Яковенко.

- Там есть спортсмены. Но они не совершали восхождение. Просто ходили в сторону лагеря Эвереста.

- Там нет никаких восхождений сейчас?

- Нет. Еще рано. Обычно на Эверест идут в апреле-мае. Это был чисто трекинг. Но это спортсмены, альпинисты. Один из них КМС или мастер спорта из Барнаула. Там какая-то проблема с девчонкой у них случилась. Но вроде бы они ее решили.

- Они не могут вылететь.

- Сейчас все жалуются. Объявляется везде блокада, а они в это время дружно в горы пошли… У меня есть друзья, которые где-то на острове в Малайзии специально аннулировали билеты и сидят, балдеют. Ничего больше не надо. Я тоже подумал: вот, хорошее место. Пока у всех тут проблемы по перемещению. А тут в Непале дурковать. Они заехали, захотели улететь через две недели. Не получилось. Но это не спортивное мероприятие.

- Говорят: нас забыли. А в федерации альпинизма вы знаете кто-куда лезет?

- Когда они регистрируют это как альпинистское мероприятие, мы знаем. У нас проходит регистрация. А сейчас никого не было.