Анатолий Куликов, генерал армии: Мишустин, выполняя Указ президента, фактически уже действует в чрезвычайных условиях

- Анатолий Сергеевич, Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе - наделяет его правом введения режимов повышенной или чрезвычайной ситуации на всей территории России. В нашей новейшей истории было такое – чрезвычайное положение?

- По всей стране – нет. Хотя в 90-х положение бывало очень острым.

По существовавшему в те годы закону, Указ президента о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) должен был утверждать Совет Федерации. И у нас в 1991 году - с подачи вице-президента Руцкого - собирались ввести его - Указом президента - в Чечне.

Но Верховный Совет во главе с Хасбулатовым не утвердил это решение. И ЧП так и не вводили на протяжении всей чеченской войны - даже на территории Чечни. Ельцин боялся, что его Указ не утвердит Совет Федерации. И это была ошибка - как президента, так и парламента.

- А если бы все-таки тогда ввели...

- Не имея режима ЧП, мы не контролировали все границы. В результате, террористы совершали набеги на мирные города. Отсюда - и захват больницы в Буденновске, и вояжи бандита Радуева, и так далее.

Повторяю - на территории всей страны режима чрезвычайного положения не было ни разу. Даже тогда.

- Почему в ваше время, когда вы были вице-премьером, право вводить это самое ЧП - или какое-то особое положение - на всей территории страны предоставлялось только президенту, а теперь такие полномочия даются правительству?

- Такое решение сейчас принял президент Владимир Путин - наделить особыми полномочиями правительство, поскольку оно уже работает в режиме чрезвычайного положения. Создана комиссия, Мишустин проводит оперативные совещания. Члены Кабинета хорошо знают обстановку.

И - если вдруг потребуется быстро ввести режим ЧП, не возникнет никаких проволочек.

- А почему такой исключительный Закон вводят именно сейчас? Войны-то нет! Или он, что называется, на «черный день» принят?

Анатолий Куликов - о том, почему право вводить режим чрезвычайного положения на всей территории страны по новому закону предоставлено правительству 00:00 00:00

- Я думаю, да, - как предупредительная мера, связанная с эпидемией коронавируса. На случай «итальянского варианта».Чтобы - если ситуация будет ухудшаться, все было готово, в том числе - законодательно.

- Но сейчас - в использование этого законодательного акта - нет необходимости.

- Судя по тем цифрам, которые публикуют в СМИ, по-моему, еще рановато. Пока режим ЧП может вводиться в отдельных регионах. Вот сейчас в 73 субъектах действуют карантинные меры, а если эпидемия будет быстро распространяться, тогда могут использовать режим по всей стране.

Правительство же - в данном случае - получает возможность координировать усилия по борьбе с коронавирусом в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Товарищ генерал армии, нынешний закон сильно отличается от того, что был принят в 90-х?

- Я был тогда руководителем рабочей группы по подготовке проекта положения о введению режима чрезвычайной ситуации. Ещё в то время мы настаивали на том, чтобы были учтены и социальные причины для введения такого режима: на случай, допустим, каких-то массовых беспорядков, связанных с недовольством и так далее.

Но от этой формулировки отказались. Решили, что поводом для таких чрезвычайных мер могут быть только техногенные катастрофы, крупные аварии и так далее. Или - карантинные мероприятия, как сейчас.

- Вот интересный пункт в этом новом документе: правительство сможет - в исключительных случаях - вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве... В 90-х это положение было в вашем проекте?

- Я, признаться, не помню этого пункта. Потому что закон очень громоздкий, большой. Но здесь (речь о механизме банкротства. -А.Г.) тоже ничего страшного нет. Потому что - вся экономика переводится на ручное управление. Мобилизационный характер будет носить и сам стиль управления на этот период.

- Когда этот закон Дума готовила, а потом - Совет Федерации, авторы проекта к вам обращались? Или просто достали его из архива?

- Ко мне сейчас никто не обращался. В этом нет необходимости. Потому что прошло больше пятнадцати лет.

В этом законе, так же, как и в других, допустим, - если взять закон «О противодействии терроризму» (я тоже был руководителем рабочей группы по его разработке) - потом же еще была масса дополнений. Потому что жизнь подсказывает, новые вводные дает. Это все вполне естественно.