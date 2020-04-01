Россиянам дали инструкцию, как не развестись во время карантина

Коронавирус рушит семьи: как и прогнозировали психологи, любовная лодка разбилась о быт. Так, например, в восстанавливающемся от заразы Китае после режима самоизоляции резко выросло число разводов. Супруги просто не выдержали круглосуточного общения друг с другом. В российских регионах расторжение брака пока на паузе, но не ждет ли нас вал заявлений после карантина, как в Поднебесной?

Как не сойти с ума дома и не достать свою вторую половину, kp.ru рассказал психолог и доктор культурологических наук Андрей Зберовский. Вот его 10 советов, которые помогут пережить самоизоляцию без потрясений.