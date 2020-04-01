2020-04-01T20:27:31+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Россиянам дали инструкцию, как не развестись во время карантина

Эти 10 шагов помогут сохранить погоду в доме
Алена МАРТЫНОВА
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Прочтите 10 советов, которые помогут пережить самоизоляцию без потрясенийПрочтите 10 советов, которые помогут пережить самоизоляцию без потрясенийФото: Shutterstock
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Коронавирус рушит семьи: как и прогнозировали психологи, любовная лодка разбилась о быт. Так, например, в восстанавливающемся от заразы Китае после режима самоизоляции резко выросло число разводов. Супруги просто не выдержали круглосуточного общения друг с другом. В российских регионах расторжение брака пока на паузе, но не ждет ли нас вал заявлений после карантина, как в Поднебесной?

Как не сойти с ума дома и не достать свою вторую половину, kp.ru рассказал психолог и доктор культурологических наук Андрей Зберовский. Вот его 10 советов, которые помогут пережить самоизоляцию без потрясений.

Психолог Андрей Зберовский. Фото: Личный архив

Психолог Андрей Зберовский.Фото: Личный архив

ИСТОЧНИК KP.RU

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