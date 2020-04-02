Коронавирус в Москве, последние новости на 2 апреля 2020 года: За сутки скончались 5 человек, половина заболевших - до 45 лет, а нарушителей карантина теперь будут штрафовать

Сегодняшний день ( 2 апреля) начался, как это водится в последние недели, со статистики. В Москве за сутки выявили еще 267 заболевших коронавирусной инфекцией. При этом почти половина из них - моложе 45 лет. Список скончавшихся от COVID-2019 москвичей увеличился на 3 человека. (Всего в столице с начала эпидемии зафиксированы 19 случаев летального исхода).

Позитивная новость в том, что за сутки из столичных больницы выписали сразу 45 человек, успешно вылечившихся от коронавируса.

Тем временем врачи скорой помощи жалуются, что во время карантина горожане стали чаще вызывать врачей по пустякам.

А в Мосгордуме приняли закон об административных нарушениях за нарушение режима самоизоляции. Сейчас, напомним, горожане могут выходить из дома только в нескольких случаях: сходить в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выгулять собаку, вынести мусор. Нарушителей режима теперь будут штрафовать: на 4 тысячи рублей в первый раз, на 5 тысяч - при повторном. Поездка без уважительной причины на машине тоже обойдется в 5 тысяч. Инициатор этого законопроекта депутат Мосгордумы Кирилл Щитов разъяснил «Комсомольской Правде», кого и за что конкретно могут наказать рублем.

А еще мы вам сейчас объясним, как будет работать через мобильники слежка за больными коронавирусом, которые лечатся на дому.

Чтобы поддержать страдающий из-за коронавируса малый и средний бизнес, Сергей Собянин ввел дополнительные меры. Речь идет в том числе о снижении арендных ставок для магазинов и общепита.

В Новой Москве продолжается строительство нового инфекционного центра на 500 человек. Планируется, что первых пациентов он сможет принимать уже через три недель. Департамент здравоохранения Москвы уже начал формировать штат будущей больницы. Инфекционистов и реаниматологов приглашают из других регионов на хорошие зарплаты. Некоторые врачи, например, смогут зарабатывать здесь до 450 тысяч рублей в месяц.

Ну и о ложке дегтя. 68-летний москвич, у которого подтвердили коронавирус, зачем-то явился в городскую больницу подмосковной Лобни - от врачей он свой диагноз скрыл и попросил сделать ему рентген. Из-за этого «чудака» в режим полной самоизоляции отправят всех, кто в этот момент находился в здании и мог пересекаться с пенсионером. Мужчину уже доставили в «инфекционку», а его историей занимается прокуратура и Следственный комитет. Ведь сегодня Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Если зараженный коронавирусом мужчина станет причиной массового заболевания, ему светят приличные штрафы.